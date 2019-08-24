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مباحث قسم ثاني تلقي القبض علي تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات بشبرا الخيمة

24 أغسطس، 2019
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مباحث قسم ثاني تلقي القبض علي تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات بشبرا الخيمة

نجحت مباحث القليوبية في القبض على ثلاثة عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمخدرات، وبحوزتهم نصف كيلو حشيش، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بضبط كل من «م.ع» 32 سنة، و«ا.ر» 26 سنة، و«ع.ا» 24 سنة، عاطلين وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وعدد 4 هاتف محمول.

 

 

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم، والهواتف للاتصال بعملائهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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