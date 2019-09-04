حوادث وقضاياعاجل

مباحث قسم ثاني شبرا الخيمه تكشف سر مقتل طفلة بسبب الحب

4 سبتمبر، 2019
562 أقل من دقيقة

نجحت قوات الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط طالبة خنقت شقيقتها حتى الموت خوفا من فضح علاقتها بأحد الأشخاص بالقليوبية.

تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بلاغا من مفتش صحة مكتب بهتيم بحضور ” م ع ا ” 37 عاما سائق لمكتب الصحة وقرر بوفاة نجلته ” ش م ع” 14 عاما طالبة وفاة طبيعية بشقتها ورغبته باستخراج تصريح دفن لها .

بالانتقال والمعاينة رفقة والدها وبتوقيع الكشف الطبي علي جثه المتوفاة تبين وجود إصابات ظاهرية بمنطقة الرقبة عبارة عن تجمع دموي ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة .

وتم تشكيل فريق بحث من مباحث القليوبية ومفتشى قطاع الأمن العام لكشف غموض الواقعة .

برئاسة المقدم محمد الشاذلي

وكشفت التحريات حدوث خلاف بين المتوفاة وشقيقتها الكبري ” ن م ع ” 17 عاما طالبة بسبب سماعها للأخيرة أثناء تحدثها هاتفيا مع أحد الأشخاص الذي تربطها به علاقة عاطفية ولدي علم الأخيرة بإقدام شقيقتها علي أخبار والديها بالأمر حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت الي مشاجرة قامت على إثرها الأخيرة بدفع شقيقتها المتوفاة علي سرير غرفة النوم وخنقها بقطعة قماش ” بلوزة” حتي فارقت الحياة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

20 يوليو، 2019
716

بلاغ مصري يطالب بمعاقبة محرز لـ”تجاهله” رئيس الوزراء المصري أثناء التتويج (فيديو

4 أبريل، 2019
687

حكاية “الشرف والدم”.. القبض على سيدة وزوجها لقتلهما عشيقها بالوراق

3 ديسمبر، 2018
224

فيفي عبده لأحد منتقديها: “أنا عايزة أروح جهنم أتشوي فيها”

2 فبراير، 2019
721

بعد شهر من “زيرو جمارك”.. تعرف على أسعار السيارات المستعملة

إغلاق