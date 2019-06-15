مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تلقي القبض علي عاطل وبحوزته كمية كبيرة من “الترامادول”

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، من ضبط عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بقصد الإتجار، بناحية الكابلات، دائرة القسم .

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بضبط المدعو “عبدالعزيز م ع”، 26 سنه عاطل، ومقيم الكابلات، دائرة القسم، الهارب من المراقبة الشرطية على ذمة القضية رقم 26587 لسنة 2014 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة “سرقة بالاكراه” الحكم 3 سنوات مراقبة، وبحوزته عدد 300 قرص مخدر، وكمية من الحشيش المخدر تزن حوالي 90 جرام، ومبلغ مالى 175 جنيه وسلاح أبيض “مطواه”، وهاتف محمول .

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والسلاح الأبيض للدفاع والهاتف للإتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19953 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة العامة التحقيق .