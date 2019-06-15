حوادث وقضاياعاجل

مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تلقي القبض علي عاطل وبحوزته كمية كبيرة من “الترامادول”

15 يونيو، 2019
921 أقل من دقيقة

مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تلقي القبض علي عاطل وبحوزته كمية كبيرة من “الترامادول”

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، من ضبط عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بقصد الإتجار، بناحية الكابلات، دائرة القسم .
تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بضبط المدعو “عبدالعزيز م ع”، 26 سنه عاطل، ومقيم الكابلات، دائرة القسم، الهارب من المراقبة الشرطية على ذمة القضية رقم 26587 لسنة 2014 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة “سرقة بالاكراه” الحكم 3 سنوات مراقبة، وبحوزته عدد 300 قرص مخدر، وكمية من الحشيش المخدر تزن حوالي 90 جرام، ومبلغ مالى 175 جنيه وسلاح أبيض “مطواه”، وهاتف محمول .
وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والسلاح الأبيض للدفاع والهاتف للإتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19953 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة العامة التحقيق .
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

7 يناير، 2019
749

دينا فؤاد تروج لفيلم “ساعة رضا”

12 نوفمبر، 2018
144

الرئيس السيسي يغادر القاهرة متوجهًا إلى باليرمو الإيطالية

28 يناير، 2019
1٬404

ننشر بالتفاصيل .. شروط التصالح في مخالفات البناء عقب موافقة البرلمان عليها

2 أبريل، 2019
565

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري

إغلاق