مباحث مركز بنها تلقي القبض المنشاوي بمخدر الحشيش قبل ترويجه علي عملائه

نجحت اجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية من القبض على مسجل وبحوزته سلاح نارى وذخيرة وكمية من مخدر الحشيش ، تم التحفظ على المضبوطات والمتهم وتولت النيابة التحقيق

تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز شرطة بنها بضبط “م.ع المنشاوي”٢٧ سنة، عاطل ،ومقيم بميت العطار دائرة مركز بنها السابق اتهامه في ٥ قضايا سرقة وسلاح وحيازة ذخيرة والمطلوب له ضبط وإحضار في ٣ قضايا اخري .

خرجت قوة من مباحث مركز بنها بقيادة المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز بنها والنقيب عماد سامي معاون المباحث وتم إعداد الأكمنه اللازمة وتم ضبط المتهم وبحوزته سلاح نارى بندقية آليه عيار 7.62 × 39 و عدد ١٥ طلقة من ذات العيار ،وكمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي ١٦٠٠ جنيه وهاتف محمول أثناء إستقلاله لدرجة نارية مبلغ بسرقتها .

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للإتصال بعملائه والدراجة البخارية لتسهيل تنقلاته تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .