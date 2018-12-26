“مبارك” بـ”اقتحام الحدود الشرقية”: “عندي معلومات كتيرة محتاج تصريح للإدلاء بيها”

أدلى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بشهادته أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما إخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام الحدود الشرقية” إبان ثورة 25 يناير.

وقال إنه لديه الكثير من المعلومات حول اقتحام الحدود الشرقية وشق الأنفاق وأنه يحتاج إلى تصريح رسمي من الجهات المعنية للسماح له بالحديث فيها.

وأكد “مبارك” أن شق الأنفاق منذ سنوات طويلة وكان يحدث بدون علم الدولة قبل أحداث 25 يناير.

ورفض الإجابة على أسئلة المحكمة قائلا: “أنا مش عايز أرد على الأسئلة دي لأني لو اتكلمت هقول حاجات ماتقلتش قبل كدة لا في محكمة ولا في أي مكان”.

فردت المحكمة: “كيف تحقق المحكمة هدف الدعوى وهو الاتهام الأساسي في القضية؟”.

فرد مبارك: “محتاج إذن من الجهات المعنية بوصفي رئيس جمهورية أسبق ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى لا يكون هناك مسائلة قانونية علي”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.