“مباشر قطر” تكشف تفاصيل خيانة محمد علي للوطن ومن يقف خلفه

يبدو أن النظام القطري يستهويه فكرة استقطاب فنانون الصف الثاني المصريين للهجوم على الحكومة المصرية والمؤسسة العسكرية بهدف إضعافها وسحب ثقة الشعب المصري منها.

البداية كانت على شاشات قناة “الشرق” عندما فوجئ الشعب المصري بظهور الفنانين هشام عبد الحميد وهشام عبدالله ومحمد شومان، والذيم ظهروا يهاجمون النظام المصري بكل ضراوة ولكن دون جدوى، ليفكر النظام القطري في حيلة جديدة ألا وهي محاولة ضرب المؤسسات المصرية من الداخل، عملية تم استخدام الفنان المصرى الشاب ورجل الأعمال الهارب إلى إسبانيا محمد علي.

حصلت “مباشر قطر”، على معلومات من داخل السفارة القطرية في إسبانيا تؤكد لقاء محمد علي بضابط المخابرات القطرية أكثر من مرة خلال زيارته مدينة برشلونة بداية من يوليو 2016 عندما سافر محمد علي إلى إسبانيا عندما سافر لتصوير بعض مشاهد فيلمه “البر التاني”، وهناك تعرف إلى الضابط طارق والذي عرف نفسه رجل أعمال مهاجر من أصول عربية ومحب للفن والفنانين المصريين.

وأكدت “مباشر قطر”، أن علاقة محمد علي بالضابط طارق ازدادت وأصبحت صداقة قوية تربط الطرفين حتى بلغ الأمر أن ضابط المخابرات القطري كان يستضيف محمد علي ويذهب به إلى أحد المطاعم الشهيرة في إسبانيا عندما كان يسافر الفنان المصري.