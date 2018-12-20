محافظات

متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج القومى للاسكان الاجتماعى بالبحيرة

20 ديسمبر، 2018
41 أقل من دقيقة

متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج القومى للاسكان الاجتماعى بالبحيرة

البحيرة : سعيد شتا

في اطار متابعة تنفيذ البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي (مرحلة ثانية) المنفذ بمدن ومراكز المحافظة أكد اللواء/ هشام آمنه – محافظ البحيرة على انه قد تم الانتهاء من عدد 41 عمارة سكنية بمركز ومدينة وادي النطرون تضم (964 )وحدة سكنية و (40) محل
كما تم الانتهاء من عدد 10 عمارات سكنية بمركز ومدينة الدلنجات تضم (226) وحدة و (65) محل تجاري والانتهاء من عدد 16 عمارة سكنية بمركز ومدينة بدر تضم (352) وحدة و (80) محل وكذا الانتهاء من عدد 3 عمارات سكنية بمركز ومدينة حوش عيسى تضم (60) وحدة و (48) محل بالإضافة إلي عدد 39 عمارة بمركز ومدينة كفر الدوار تضم 926 وحدة و37 محل وغرفة كهرباء
مشيرا الى انه قد تم الانتهاء من أعمال المرافق بتلك العمارات والوحدات السكنية وجاري أعمال رصف الشوارع الداخلية كما تم تسليم تلك الوحدات للمتعاقدين عليهم بتلك المراكز

مقالات ذات صلة

18 ديسمبر، 2018
30

وكيل الوزارة يقرر تحويل 9 أطباء للتحقيق بالشئون القانونية لتغيبهم عن العمل

17 نوفمبر، 2018
38

ازالة 217 مخالفات و حالة إشغال طريق في الغربية

4 أكتوبر، 2018
346

رئيس جمعية “من أجل شبرا الخيمة”: توقيع الكشف الطبي علي ١٦٨ سيدة في القافلة الطبية الثانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

21 نوفمبر، 2018
46

محافظ القليوبية يجتمع مع جهاز تنظيم وسائل النقل والمواصلات لبحث إستراتيجية لتطوير وسائل النقل بالمحافظة

إغلاق