متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج القومى للاسكان الاجتماعى بالبحيرة

البحيرة : سعيد شتا

في اطار متابعة تنفيذ البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي (مرحلة ثانية) المنفذ بمدن ومراكز المحافظة أكد اللواء/ هشام آمنه – محافظ البحيرة على انه قد تم الانتهاء من عدد 41 عمارة سكنية بمركز ومدينة وادي النطرون تضم (964 )وحدة سكنية و (40) محل

كما تم الانتهاء من عدد 10 عمارات سكنية بمركز ومدينة الدلنجات تضم (226) وحدة و (65) محل تجاري والانتهاء من عدد 16 عمارة سكنية بمركز ومدينة بدر تضم (352) وحدة و (80) محل وكذا الانتهاء من عدد 3 عمارات سكنية بمركز ومدينة حوش عيسى تضم (60) وحدة و (48) محل بالإضافة إلي عدد 39 عمارة بمركز ومدينة كفر الدوار تضم 926 وحدة و37 محل وغرفة كهرباء

مشيرا الى انه قد تم الانتهاء من أعمال المرافق بتلك العمارات والوحدات السكنية وجاري أعمال رصف الشوارع الداخلية كما تم تسليم تلك الوحدات للمتعاقدين عليهم بتلك المراكز