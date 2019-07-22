أخبار مصرعاجل

مجلة روسية تكشف عن صفقات مقاتلات عقدتها مصر والجزائر مع روسيا

22 يوليو، 2019
540 أقل من دقيقة

نشرت مجلة “New Defence Order Strategy ” العسكرية الروسية، في عددها لشهر يوليو الحالي، معلومات عن عقود التسليح الروسية الموقعة مع الزبائن في منطقة الشرق الأوسط خلال 2015 – 2018.

وأظهرت المجلة مجموعة هامة من المعلومات حول تعاقد مصر على 24 مقاتلة تفوق جوي ضاربة “سوخوي سوبر فلانكر”، وذلك عام 2018، بقيمة 2.5 مليار دولار.

وتعاقدت مصر أيضا على 46 مقاتلة متعددة المهام من طراز ” MiG-29M/M2 ” معدلة بقيمة 2 مليار دولار، بالإضافة إلى تعاقدها على 46 مروحية هجومية “Ka-52 Alligator” عام 2015 غير معلوم قيمتها.

كما أظهرت المجلة تعاقد الجزائر على 16 مقاتلة متعددة المهام “MiG-29M/M2 ” عام 2018، بقيمة 800 مليون دولار.

وتعاقدت أيضا على 14 مقاتلة تفوق جوي ضاربة “Su-30MKA Flanker-C ” عام 2015 بقيمة مليار دولار.

كما أشارت المجلة إلى احتمال تعاقد الجزائر على القاذفة المقاتلة ” Su-32 ” وهي النسخة التصديرية من “Su-34 Fullback ” لتكون أول زبون أجنبي لها.

المصدر: New Defence Order Strategy

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

16 يناير، 2019
629

الرئيس يستقبل رئيس “إيني” وعددا من مسؤولي الشركة الإيطالية

9 أكتوبر، 2018
290

غدا.. الرئيس السيسي يزور جزيرة كريت لحضور القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان

24 نوفمبر، 2018
242

طبيب الأهلي يكشف مفاجأة حول حكم مباراة الوصل

27 ديسمبر، 2018
158

عقب مغادرة ترامب.. سقوط قذائف بمحيط سفارة أمريكا بالعراق

إغلاق