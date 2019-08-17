مجلة “ميد” العالمية : المقاولون العرب ثاني افضل شركة مقاولات في الشرق الأوسط واقريقيا

مجلة “ميد” العالمية : المقاولون العرب ثاني افضل شركة مقاولات في الشرق الأوسط واقريقيا

صنفت مجلة “ميد” العالمية ، شركة المقاولون العرب كأفضل ثاني شركة مقاولات في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضحت بيانات تقرير “ميد” 2018 أن شركة المقاولون العرب حققت نسبة تحويل تصل إلى 80٪ في المناقصات العامة للطاقة وتصنيف أداء بلغ 1200 نقطة، مقارنة بغيرها من الشركات في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف ان الشركة الصينية الوطنية للنفط البحري وصلت إلى أعلى نسبة تحويل بنسبة 100٪ ، تليها السويدى اليكتريك ، وشركة هيونداي للهندسة والانشاءات المحدودة وجاء فى المركز التاسع عشرالشركة السعودية المصرية للبناء (سيبكو).

وأوضح التقرير ان الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) ترتيبات تعتبر تعاقدية تستخدم في بعض الصناعات؛ حيث تكون الشركة مسئولة عن جميع الأنشطة بدءًا من التصميم والمشتريات والبناء والتكليف وتسليم المشروع إلى المستخدم النهائي أو المالك.

وشهدت المقاولون العرب ، التى تأسست عام 1955 ، قفزات واسعة في أفريقيا والعالم العربي تحت القيادة المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارتها

ومن بين أحدث مشروعاتها ؛ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر ومشروع “شرق تيماء” تطوير طريق الجهراء بالكويت ، تصميم وتنفيذ ســـد ومحطة روفيجى للكهرباء بتنزانيا ومحور هضبة أسيوط وأبراج مدينة العلمين الجديدة ومجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة بالاضافة إلى الخط الثالث لمترو الأنفــــــاق المرحلة الرابعة – 4B والطريق الدولى الساحلى (إسكندرية – مطروح) فضلا عن توسعات محطة مياه ميت فارس.

على مدار السنوات القليلة الماضية، ساهمت شركة المقاولون العرب في استعادة مصر مكانتها كسوق للبناء له أهميته الإقليمية.