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مجلس أمناء تعليم بنها يدين الحادث الإرهابي بمحيط معهد الأورام

5 أغسطس، 2019
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مجلس أمناء تعليم بنها يدين الحادث الإرهابي بمحيط معهد الأورام

أدان مجلس أمناء إدارة بنها التعليميه الحادث الإرهابي الذي وقع الليلة الماضية بمحيط المعهد القومي للأورام وأسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

وقال حلمي عبدالشافي عضو المجلس
أن تلك الجماعات الإرهابية لا تراعي حرمة الدماء ولا الشهر الحرام الذى توجه فيه حجاج العالم لآداء مناسك فريضة الحج بل كل أهدافها أن تسفك دماء الأبرياء وترهب الآمنين وتحاول زرع الخوف والفزع فى قلوب المواطنين،

مشيرا إلى أن واقع التاريخ يقول إن مثل هذه الحوادث الخسيسة تزيد جميع المصريين قوة وصلابة فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين.

وتوجه عبدالشافي بخالص العزاء إلى أسر الضحايا داعيًا الله أن يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل.

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