مجلس إدارة نادي بنها الرياضي يرفض اعتذار الكابتن هاني جودة وقرارات مؤيدة للصالح العام

قرر مجلس إدارة نادي بنها الرياضي في اجتماعه الطارئ اليوم الثلاثاء ٣ سبتمبر بخصوص اعتذار الكابتن هاني جودة عن توليه منصب مدير حمام نادي السباحة فقد تقرر في الاجتماع رفض الاعتذار المقدم من مدير الحمام واستمراره للحفاظ على حسن سير العمل والجهاز المعاون له ، كما تقرر الموافقه على سداد الاشتراك السنوى فى الاتحاد المصرى للخماسى الحديث ، وكذلك الموافقه على الاشتراك بفرق النادى فى بطوله الخماسى المقامه بالغردقه وتحيد قيمة الإشتراكات للاعبين والإعلان عنها للراغبين فى الإشتراك بعد مراجعه الاتحاد وتحديد الاشتراكات .

كما قرر أعضاء مجلس إدارة النادي تحويل المذكرات المقدمة من موظفى حمام السباحه وافراد الامن الى الشئون القانونيه لعمل التحقيقات مع كل من تسبب فى تعطيل العمل او سب اوخالف القوانين واللوائح المنظمة للعمل ، و عمل اعلان لاختيار افضل مدربين ذوى الخبرة وفقا للسيرة الذاتيه للاستعانه بهم فى تدريب فرق النادى واستبعاد المتسببين فى حاله الخلافات القائمه وتوفير الوقت المناسب للتدريب للفرق المشاركه ، كما سيتم الاستعانه بمكتب استشاري لعمل دراسه لتغطيه حمام السباحه وتحديد التكلفة للنظر فى تنفبذها ، و مخاطبه الاتحاد المصرى للخماسى الحديث لتوفير مسدسات الليزر لتدريب اللاعبين عليها و الاشتراك فى المسابقات.

ومن جانبه تقدم الكابتن هاني جودة بخالص ااشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العموميه الملتزمين باللوائح والقوانين والمتعاونين في تقديم مصلحة النادى على المصالح الشخصية .