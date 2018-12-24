مجلس النواب يُقر مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية

وافق مجلس النواب المصري، امس الأحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكشف رئيس المجلس علي عبدالعال، خلال مناقشة مشروع القانون، إن وزارة المالية تعمل حالياً على إعداد قانون كامل للضريبة العقارية يتناول عناصر التقييم، مشيراً إلى أن 95% من عناصر التقييم ما زالت تحت الدراسة أمام اللجان المختصة