مجلس مدينة كفرشكر : حملة إزالات تطيح ب 81 حاله تعدي بكفرشكر

السيد يوسف

فى إطار التصدى لحالات الشروع بالبناء والتعدي على الاراضي الزراعيه بالبناء المخالف ، وتنفيذ القانون وتعليمات الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية بضرورة التصدي لكافة الحالات فى مهد البناء المخالف وازالتها فورا .

قامت الأجهزة التنفيذية المحلية بمدينة كفرشكر برئاسة محمد حسيني عبد الرحمن رئيس المركز والمدينة ويرافقة و المهندس نبيل عبد العظيم سكرتير عام المركز والقائم بأعمال نائب رئيس المدينة و السادة رؤساء الوحدات القروية التابعة ، بالتعاون مع قوه أمنية بمركز شرطة كفر شكر برئاسة العقيد انور حشيش مأمور المركز .و الإدارة الزراعية بكفر شكر بشن حملة إزالة مكبرة لازاله التعديات على الاراضي الزراعيه في نطاق المركز و بمعدات الوحدة وعمال الوحدة

وأسفرت الحملة عن أزاله عدد 81 حالة تعدي على الأرض الزراعية بكافه قري المركز والمدينة بمساحه 4355متر كما تم تنفيذ عدد 2قرار غلق لمقهي عام بقرية اسنيت بقرار 381لسنه 2018 و ورشة رخام بقرار رقم 83لسنه 2019

وقال رئيس المركز بأنه تم تشكيل لجنة المرور علي كافة التعديات لازالتها فورا و تحرير محضر ضد اصحابها دون محسوبية وذلك حفاظا على أمن مصر الغذائي تنفيذا لتوجيهات السيد معالي الوزير الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية

كما ناشد محمد الحسيني رئيس مركز ومدينة كفرشكر المواطنين بضرورة الابلاغ الفوري عن أي حالات تعدي على الاراضي الزراعيه و املاك الدوله