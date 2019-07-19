محاربو الصحراء يقتلون الأسود ويحققون كأس أفريقيا للمرة الثانية

توج منتخب الجزائر بكأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على نظيره السنغالي بهدف للاشيء، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي بالنسخة الـ32 من البطولة القارية التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري.
سجل هدف “الخضر” الوحيد اللاعب بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء، بعد تسديدة قوية اصطدمت بقدم اللاعب ساليف ساني مدافع السنغال وسكنت شباكالحارس ألفريد جوميز.
سجل هدف “الخضر” الوحيد اللاعب بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء، بعد تسديدة قوية اصطدمت بقدم اللاعب ساليف ساني مدافع السنغال وسكنت شباكالحارس ألفريد جوميز.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتوج فيها محاربو الصحراء باللقب القاري بعد غياب 29 عاما منذ التتويج الأول والوحيد عام 1990.
سيطر فريق السنغال على مجريات اللعب في الشوط الأول وكان الأخطر على مرمى الجزائر وأنقذ رايس مبولحي مرماه من أكثر من كرة خطيرة.
وفي الشوط الثاني ألغت تقنية “الفار” ضربة جزاء لصالح منتخب السنغال بعد أن احتسب الحكم الكاميروني أليوم نيانت ضربة جزاء في الدقيقة 59 بعد لمس اللاعب عدلان قديورة الكرة بيده، قبل أن يلجأ إلى تقنية “الفار” وتأكد أنها غير متعمدة من اللاعب.
ودفع جمال بلماضي بالثلاثي ياسين براهيمي ومهدي تاهرات وإسلام سليماني بدلا من سفيان فيجولي ويوسف بلايلي وبغداد بونجاح.