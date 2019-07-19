محاربو الصحراء يقتلون الأسود ويحققون كأس أفريقيا للمرة الثانية

توج منتخب الجزائر بكأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على نظيره السنغالي بهدف للاشيء، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي بالنسخة الـ32 من البطولة القارية التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري.

سجل هدف “الخضر” الوحيد اللاعب بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء، بعد تسديدة قوية اصطدمت بقدم اللاعب ساليف ساني مدافع السنغال وسكنت شباك الحارس ألفريد جوميز.