رياضةعاجل

محاربو الصحراء يقتلون الأسود ويحققون كأس أفريقيا للمرة الثانية

20 يوليو، 2019
514 أقل من دقيقة
توج منتخب الجزائر بكأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على نظيره السنغالي بهدف للاشيء، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي بالنسخة الـ32 من البطولة القارية التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري.
سجل هدف “الخضر” الوحيد اللاعب بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء، بعد تسديدة قوية اصطدمت بقدم اللاعب ساليف ساني مدافع السنغال وسكنت شباكالحارس ألفريد جوميز.
سجل هدف “الخضر” الوحيد اللاعب بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء، بعد تسديدة قوية اصطدمت بقدم اللاعب ساليف ساني مدافع السنغال وسكنت شباكالحارس ألفريد جوميز.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتوج فيها محاربو الصحراء باللقب القاري بعد غياب 29 عاما منذ التتويج الأول والوحيد عام 1990.
سيطر فريق السنغال على مجريات اللعب في الشوط الأول وكان الأخطر على مرمى الجزائر وأنقذ رايس مبولحي مرماه من أكثر من كرة خطيرة.
وفي الشوط الثاني ألغت تقنية “الفار” ضربة جزاء لصالح منتخب السنغال بعد أن احتسب الحكم الكاميروني أليوم نيانت ضربة جزاء في الدقيقة 59 بعد لمس اللاعب عدلان قديورة الكرة بيده، قبل أن يلجأ إلى تقنية “الفار” وتأكد أنها غير متعمدة من اللاعب.
ودفع جمال بلماضي بالثلاثي ياسين براهيمي ومهدي تاهرات وإسلام سليماني بدلا من سفيان فيجولي ويوسف بلايلي وبغداد بونجاح.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

10 يوليو، 2019
697

رئيس النواب: لا مساس بالوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم

8 مايو، 2019
884

 عــاجل.. ضربة أمنية جديدة .. القبض على هارون الكلاف .. متزعم بؤرة عزبة الكلافين ببنها

17 مارس، 2019
669

برلمانية تنصح المجتمع الدولي بعد حادث نيوزيلندا الإرهابي: السيسي هو الحل

21 نوفمبر، 2018
118

“المالية”: صرف رواتب العاملين بالدولة السبت المقبل

إغلاق