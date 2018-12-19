محافظة البحيرة تستعد لاقامة بطولة البحر الابيض المتوسط لكمال الاجسام على ارضها

البحيرة سعيد شتا



فى اطار الجهود المبذولة لدعم وتشجيع ممارسة الرياضة بكافة انواعها لما لها من دور هام وفاعل فى المجتمع ثقافيا واجتماعيا وتعميق مفاهيم الانتماء والولاء وإعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسئولية وذلك بجانب دورها الفعال في تحسين صحة الأفراد والارتقاء بسلوكهم ، وتهذيب شخصيتهم، ومنحهم ثقة عالية وقدرة على مواجهة المواقف الحياتية المختلفة..



اكد اللواء / هشام آمنه- محافظ البحيرة على ان الدولة تولى اهتماما كبيرا وتوفر كافة الامكانيات اللازمة لدعم وتطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب حتى تؤدى دورها المنوط بها فى هذا الشأن.



جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه صباح اليوم د / عادل فهيم – رئيس اتحاد كمال الاجسام ونائب رئيس الاتحاد الدولي والوفد المرافق له من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد وجمعية رجال الاعمال بالبحيرة وذلك لبحث امكانية اقامة بطولة البحر الابيض المتوسط لكمال الاجسام بمحافظة البحيرة .



حيث اكد اللواء / المحافظ ان المحافظة على أهبة الاستعداد لاستقبال واستضافة البطولات الدولية مثل بطولة البحر الابيض المتوسط لكمال الاجسام فى أي وقت، مؤكدا دعمه الدائم لرياضة كمال الأجسام .



هذا وقد قدم د / عادل فهيم درع الاتحاد للواء / هشام آمنه – محافظ البحيرة والذى اكد بدوره على أن تكريم الاتحاد الدولي لكمال الأجسام له يعد تكريما لجميع أبناء المحافظة مهديا درع اللعبة إلى كل فرد بالمحافظة.



حضر اللقاء : د / نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة