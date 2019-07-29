محافظ البحيرة رفع 150 طن قمامة و55 إشغال بمركزى الرحمانية وإيتاى البارود .

البحيرة : سعيد شتا

تفعيلاً لتوجيهات اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة بتكثيف حملات النظافة ورفع كافة المخلفات الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وكذلك إنارة الطرق العامة والفرعية بمدن ومراكز المحافظة للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن البحراوي .

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الرحمانية برفع كمية 150 طن قمامة من المقلب الوسيط بالرحمانية إلي مصنع التدوير بحوش عيسي حفاظاً على البيئة والصحة العامة للأهالي .

كما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة إيتاي البارود بتنفيذ حملة إشغالات أسفرت عن رفع عدد 55 حالة إشغال ثابت ومتحرك عبارة عن عدد من الشمسيات التي تعوق حركة المواطنين والباعة الجائلين الموجودين بمدخل المدينة وتنظيم حركة وقوف التوك توك بمدخل المدينة لتحقيق الأنسياب المروري .

ومن ناحية أخري قام قسم الكهرباء بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة بدر بتركيب عدد ٢٢ كشاف لرفع كفاءة الإنارة بالشوارع الرئيسية والطرق الفرعية بالمدينة كما يتم إستكمال تركيب عدد آخر من الكشافات وكذلك مد خطوط إنارة إضافية .

هذا وقد شدد اللواء المحافظ على التنسيق بين جميع الجهات المعنية وتكثيف تلك الحملات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .