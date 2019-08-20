محافظ البحيرة يتابع إزاله 169 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة علي مساحة إجمالية 67443م² .

البحيرة : سعيد شتا

مع إستمرار حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وفي إطار توجيهات اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة بتكثيف تلك الحملات للحفاظ على الرقعة الزراعية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين وتأكيداً لهيبة الدولة .

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (المحمودية – أبو حمص – إدكو – الدلنجات حوش عيسى – كوم حمادة – أبو المطامير – بدر) حملات إزالة مكبرة بالتنسيق مع جهاز حماية الأراضي الزراعية والآثار والري والصرف وبتأمين بقوات من الشرطة أسفرت عن :-

• تنفيذ عدد 4 قرارات إزالة بحوش عيسى عبارة عن عشش مخالفة بمساحه 326م² بتفتيش ري الحاجر بالإدارة العامة لري النوبارية .

• تنفيذ عدد 22 قرار إزالة بمسطح 6300م² بمركز ومدينة أبو المطامير .

• تنفيذ 5 حالات إزالة صادرة من الإدارة العامة لري النوبارية بهندسة ري الدلنجات جنابية اليوسفية بمساحه 266م² عبارة عن مواسير وقطع جسر .

• تنفيذ عدد 3 قرارات إزالة عبارة عن قناطر مخالفة بمساحه 54م² علي جنابية مبارك البحرية بحوش عيسى .

• تنفيذ عدد 17 قرار إزالة عبارة عن (13 قرار زراعة بمساحة 1775م² – 3 قرارات مباني بمساحة 30م² – قرار إزالة أشجار بطول 300م² – وذلك على مصارف الخندق الغربي وكفر الحاجة والعبيد بايتاي البارود).

• تنفيذ عدد 15 قرار إزالة بمساحة 367م² عبارة عن مباني ومواسير وردم بالمجرى المائي وزراعة أخشاب على جسر المصرف وذلك على مصارف سيدى عيسى والجيار وشابور بكوم حمادة .

• تنفيذ عدد 5 قرارات إزالة عبارة عن مبانى وزراعات بإجمالي 1382 م² بزمام هندسة صرف إدكو .

• تنفيذ عدد 25 قرار إزالة بمسطح 41259م² عبارة عن أسوار ومباني وزراعات بأبو المطامير .

• تنفيذ عدد 7 قرارات إزالة لحالات تعدي علي حرم الري عبارة عن زراعات ومد مواسير ري مخالفة بإجمالي مساحة 9669م² .

• إزالة عدد 15 حالة بمساحة 535م² بمركز ومدينة الرحمانية .

• إزالة عدد 10 حالات تعدي عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض علي إجمالي مساحة 1695م² بأبو حمص .

• إزالة 20 حالة تعدى على الأرض أملاك الدولة الصرف وأرض زراعية بمساحة 1528م² بناحية الربدان بشبراخيت .

• فك شدة خشبية على مساحة 120م² لمبنى دور أول علوي بدون ترخيص بقرية أم صابر بمركز ومدينه بدر .

• إزالة حالة تعدي بالبناء على أرض زراعية بقرية أبو الخاوى بمركز ومدينة كوم حمادة على مساحة 16م² عبارة عن حجرة ماكينة ري .

• إزال عدد 4 قرارات أقفاص سمكية مخالفة للقانون تجاة العزبة الكبيرة بالمحمودية بمسطح حوالي 216م² بالإضافة إلى عدد 7 قرارات مخالفة للقانون 48 بالمجري بمسطح حوالي 300م² مخالفة كما تم إزالة عدد 6 قرارات إزالة مخالفة لقانون 12 عبارة عن أسوار وغرف وأسقف خفيفة بالطوب الأبيض والأحمر بمسطح حوالي1250م² .