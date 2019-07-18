محافظ البحيرة يتابع مشروعات مياة الشرب التي تنفذها شركة مياة الشرب بمدن ومراكز المحافظة

البحيرة : سعيد شتا

أكد اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة عن قيام شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالبحيرة من الإنتهاء من:-

– إحلال وتجديد خط مياة الشرب المغذي لعزب دفشو – خط الزعفرانة بكفر الدوار بقطر 280م بطول 220 كم يبدأ من عزبة القصر الأبيض مروراً بعزب الحمراء القبلية – الحمراء البحرية – الوسطانية – الجزيرة – مراد – خليفة – حيدر – العادلي القبلية – العادلي البحرية، ليخدم حوالي 5000 نسمة بتكلفة 750 ألف جنية .

– ربط خط نجع العوني مركز دمنهور – المنطقة الصناعية 150م/ 6 بوصة ليخدم قرى (البرنوجي – نجع العوني – أبو هنومة – الجنابهة – عزبة الإصلاح – الشرقان – كوم الأرنب – عزبة ياسين – عزبة عبد اللاه) بتكلفة 300 ألف جنية .

– ربط خط منشية المغازي بطول ( 3500م ) بقطر 10 بوصة الذي يبدأ الخط من قرية العيساوية ويتم تغذيته من خط قائم 12 بوصة بلاستيك وينتهي بين قرية المنشية وقرية كوم النصر ويستفيد من هذا الخط في تغذيته عدة قرى منها ( كوم النصر – منشية المغازي – عزبة الـ200 – عزبة أشرف – أنطوان – العقاري )، ويبلغ عدد المستفيدين 15000 ألف نسمة بتكلفة 2 مليون جنية وسوف يتم الإستفادة منه أيضاً في تغذية عدة قرى في المستقبل لأنه خط حامل المياة .

– ربط خط غزال كفر السابي بشبراخيت بطول 2.800م بقطر 6 بوصة ليخدم قرى كفر السابي – علي حافظ – يوسف حافظ – الست هانم عبده – العسكرى – القباطين بتكلفة 1.5 مليون جنية حيث تم تركيب الخط وجاري أعمال التجارب وتركيب العداية المائية .

كما أكد اللواء/ هشام آمنة على حرص محافظة البحيرة والجهاز التنفيذي وشركة مياة الشرب والصرف الصحي برصد إحتياجات المواطنين بكافة المناطق من خدمات مياة الشرب والصرف الصحي وكذا الإستماع لأهم المشاكل التي تواجههم والعمل علي إيجاد حلول سريعة لها سواء كانت تتعلق بمستوى جودة المياة أو إنقطاعها وضعف ضغوطها .

كما أكد رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى م/ محمد سعيد نشأت على قيام فريق من العاملين بشركة المياة ( الإدارة العامة للإتصال والتوعية ) بعمل زيارات ميدانية بقرى وعزب ونجوع المحافظة للإستماع لشكاوي المواطنين في هذا الشأن والعمل علي حلها بجانب جهود التوعية بضرورة وأهمية ترشيد إستخدامات المياة وعدم إهدارها .