محافظ البحيرة يحيل ٢٦ موظف بقريتى فيشا بالمحموديه ومحلة بشر بشبراخيت للتحقيق لعدم إلتزامهم الإدارى وتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى .

البحيرة : سعيد شتا

فى إطار تفعيل دور لجان الرقابةوالمتابعه بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية بدائرة المحافظة والمرور الميدانى على المنشآت الحكومية للتأكد من حسن سير العمل وإلتزام الموظفين وانضباطهم فى عملهم وتلبية إحتياجات المواطنين من كافة القطاعات الخدمية .

قرر اللواء /هشام آمنة – محافظ البحيرة إحالة عدد ١٠من العاملين بالوحدة الصحية بقريه فيشا بالمحمودية لغيابهم بدون سند قانونى وكذا إحالة ١٠ آخرين من العاملين بالوحدة المحلية بالقرية لإنصرافهم وتركهم العمل بدون سند قانونى .

كما قرر اللواء/ المحافظ إحالة ٦من العاملين بوحدة صحة الأسرة بمحلة بشر بشبراخيت للتحقيق حيث تلاحظ غيابهم بدون أذن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

هذا ويشدد اللواء / المحافظ على إستمرار و تكثيف حملات الرقابة والمتابعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين الغير ملتزمين بواجباتهم الوظيفية .