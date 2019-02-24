محافظ البحيرة يشهد اجتماع مجلس جامعة دمنهور

البحيرة : سعيد شتا

عقد مجلس جامعة دمنهور صباح اليوم بحضور اللواء هشام امنه محافظ البحيرة … وبرئاسة الأستاذ الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة . وأعضاء مجلس الجامعة من عمداء الكليات . بدء اللقاء بالوقوف دقيفة حداد علي أرواح شهداء الواجب الوطني .

وقال اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة أنه علي استعداد لتقديم جميع أوجه الدعم لجامعة دمنهور لتواكب ما تزخر به من ثروات وإمكانيات تنموية هائلة تكون قادرة علي خدمة أهلها وبما يخدم سوق العمل علي أرض المحافظة ..

وعبر اللواء هشام أمنه عن سعادته بتواجده بين كوكبة من العلماء وقيادات الجامعة مؤكدا أن الجامعة بيت خبرة في العديد من القطاعات لافتا لأهمية التعاون البناء بين الجامعة وجميع القطاعات التنفيذية بالمحافظة ..

وقال الدكتور عبيد صالح أن الجامعة في طريقها الصحيح لإنطلاق العملية التعليمية والتنموية والتنويرية والتثقيفية خصوصا أن الجامعة تعد وسيلة للتنمية والتطوير والتوعيه والتنمية …

وأشاد بدور رجال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب ، واستئصال جذوره من جميع أنحاء البلاد ، بناء على تعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطهير جميع البقع من البؤر السرطانية الإرهابية التي تستهدف استقرار أمن المواطن والوطن ولتحقيق أمن واستقرار البلاد .