محافظات

محافظ البحيرة يشهد اجتماع مجلس جامعة دمنهور

24 فبراير، 2019
570 أقل من دقيقة

البحيرة : سعيد شتا

عقد مجلس جامعة دمنهور صباح اليوم بحضور اللواء هشام امنه محافظ البحيرة … وبرئاسة الأستاذ الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة . وأعضاء مجلس الجامعة من عمداء الكليات . بدء اللقاء بالوقوف دقيفة حداد علي أرواح شهداء الواجب الوطني .

وقال اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة أنه علي استعداد لتقديم جميع أوجه الدعم لجامعة دمنهور لتواكب ما تزخر به من ثروات وإمكانيات تنموية هائلة تكون قادرة علي خدمة أهلها وبما يخدم سوق العمل علي أرض المحافظة ..

وعبر اللواء هشام أمنه عن سعادته بتواجده بين كوكبة من العلماء وقيادات الجامعة مؤكدا أن الجامعة بيت خبرة في العديد من القطاعات لافتا لأهمية التعاون البناء بين الجامعة وجميع القطاعات التنفيذية بالمحافظة ..

وقال الدكتور عبيد صالح أن الجامعة في طريقها الصحيح لإنطلاق العملية التعليمية والتنموية والتنويرية والتثقيفية خصوصا أن الجامعة تعد وسيلة للتنمية والتطوير والتوعيه والتنمية …

وأشاد بدور رجال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب ، واستئصال جذوره من جميع أنحاء البلاد ، بناء على تعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطهير جميع البقع من البؤر السرطانية الإرهابية التي تستهدف استقرار أمن المواطن والوطن ولتحقيق أمن واستقرار البلاد .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

16 أكتوبر، 2018
99

بالصور محافظ البحيرة يلتقى 27 مواطنا خلال لقائه الدورى بالأهالى

28 يناير، 2019
598

جمعية ” شباب بلدنا ” تشارك في الدورة التدريبية للجمعيات الأهلية للمساهمة في تنمية المجتمع

17 فبراير، 2019
596

عمرو الحسيني رئيسا للجنة شباب وفد القليوبية

15 فبراير، 2019
577

” حسب الله ” يكرم شيخ صحفيين القليوبية لصدور مولوده الأول كتاب ” حواديت و كواليس صحفية للكاتب “

إغلاق