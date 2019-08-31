محافظ البحيرة يشهد الإحتفال برأس السنة الهجرية الجديدة 1441 بمسجد سيدى عمر بدمنهور

البحيرة : سعيد شتا

بمناسبة الإحتفال بالعام الهجرى الجديد 1441 ه شهد اللواء / هشام آمنة ـ محافظ البحيرة نائباً عن السيد الرئيس/عبدالفتاح السيسي _ رئيس الجمهورية الإحتفالية التى نظمتها مديرية أوقاف البحيرة بمسجد سيدى عمر بدمنهور يرافقه م/حازم الأشمونى–السكرتير العام واللواء/أشرف عبدالسلام – مساعد مدير الأمن والعقيد/محمد شرف المستشار العسكرى للمحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية وأعضاء مجلس النواب ورؤساء الوحدات المحلية وجمع كبير من الأئمة والدعاه و المواطنين . حيث قام اللواء /المحافظ بأداء صلاة العشاء بالمسجد وعقب الصلاة بدأ الإحتفال الذى تضمن تلاوة لآيات من القرآن الكريم تلاها فضيلة الشيخ/محمد محى الدين وتواشيح وإبتهالات دينية للمبتهل/أحمد محفوظ وكلمة لفضيلة الشيخ/محمد شعلان ـ وكيل وزارة الأوقاف بعنوان الهجرة النبوية دروس وعبر أكد خلالها على فضل الهجرة النبوية المشرفة التي كانت إنتقالا للدعوة الإسلامية من أرض جدباء إلى أرض خصبة فكانت فتحا ونصراً مبيناً وأصبح الإسلام دين ودولة وبنى “الرسول صلى الله عليه وسلم” الدين على أسس قوية وكانت النواة الأولى للأخوة الإسلامية وإحترام العهود والمواثيق مشيراً الى أن للهجرة دروس وعبر أهمها الأخذ بالأسباب والتوكل على الله كما تحدث وكيل وزارة الأوقاف عن سماحة الدين الإسلامى الذى يدعو للمحبة والسلام ونبذ الفرقة ، وجوانب الرحمة والإنسانية والأخلاق السامية فى الجانب المحمدى وضرورة الاقتداء بأخلاقه ومنهجه القوي في جميع شؤون حياتنا و تحدث عن الدروس المستفادة من الهجرة وأهمها حب الأوطان داعيا الجميع بالتمسك بتعاليم الإسلام والاقتداء بنبينا علية الصلاة والسلام . هذا ويتقدم اللواء/هشام آمنة– محافظ البحيرة بخالص وأصدق التهانى لشعب محافظة البحيرة وأعضاء الجهاز التنفيذى وأعضاء مجلس النواب بتلك المناسبة العطره ، ويؤكد على إستمرار مسيرة النهضة والعطاء والتنمية من أجل المواطن البحرواى ورفعه وتقدم الدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس/عبد الفتاح السيسى – رئيس الجمهورية .