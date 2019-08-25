محافظ البحيرة يشهد جلسة برلمان الطلائع حول النهوض بالتعليم .

اابحيرة : سعيد شتا

تحت رعاية وحضور اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة وفى إطار الإحتفال باليوم العالمي للشباب الذى يوافق الثاني عشر من أغسطس من كل عام نظمت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة جلسة نقاشية حول النهوض بالتعليم وذلك بالإستاد الرياضي بدمنهور بمشاركة أكثر من 200 شاب وفتاة من أعضاء برلمان الطلائع والشباب وبحضور د/ نهال بلبع – نائب المحافظ ووكلاء وزارات الشباب والرياضة و التربية والتعليم والصحة والإسكان والأوقاف والطرق والكهرباء والجهاز التنفيذي لمشروعات مياة الشرب والصرف الصحي .

حيث بدأت الجلسة بآيات من الذكر الحكيم والسلام الوطني الجمهوري ثم حوار مفتوح أداره مسؤول برلمان الطلائع .

وفى كلمته أكد اللواء/ هشام آمنة على أن الشباب هم مستقبل الوطن ولابد من الإستفادة من حماسهم وأفكارهم وخططهم المستقبلية .

مشيراً إلى أن السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية منذ توليه القيادة السياسية يولى إهتماماً كبيراً بالشباب ويحرص دائماً على التفاعل معهم وإشراكهم فى العديد من البرامج التنفيذية والمشروعات القومية والإقتصادية الضخمة التي تتم على أرض الدولة المصرية وكان من أولوياته سماع آراء الشباب والإستفادة منها من خلال المؤتمرات الدورية لتأهيلهم وإعدادهم وتوسيع مداركهم وبناء عقولهم مستعرضاً الجهود المبذولة على أرض محافظة البحيرة في شتى القطاعات الخدمية للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين للتخفيف وتيسير الأعباء عن كاهلهم .

ووجه دعوته للشباب بضرورة التسلح بالعلم والعمل لخدمة مجتمعاتهم وعمل مشروعات إقتصادية ناجحة، مؤكداً على أن مصر لن تنهض إلا بشبابها الواعي القادر على تحمل وتخطي المحن والصعاب .

وواصلت الجلسة فاعلياتها ومناقشة قضية النهوض بالتعليم والتوصيات التي أسفرت عنها ورش العمل التي نفذها أعضاء برلمان الشباب والطلائع .

وأكد اللواء/ هشام آمنة على أن المحافظة تولى إهتماماً كبيراً بالتعليم وتوجه إستثمارات ضخمة لقطاع التعليم في مجالات الأبنية التعليمية وبناء المدارس ورفع كفاءتها وزيادة المخصصات لتطوير المنشآت التعليمية والتدريب والتأهيل المتواصل لأعضاء هيئة التدريس لتخريج أجيال واعية قادرة على بناء الوطن وإستكمال مسيرة التنمية .

ثم قام اللواء/ المحافظ بالرد على الأسئلة والإستفسارات المطروحة من الشباب والتي دارت في مجملها عن كيفية تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة وإعداد وتأهيل القائمين عليها، وتم التأكيد على أهمية ودور التعليم الفني في إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل وإكسابهم المهارات المطلوبة، وكذا أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تدعيم مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل للشباب .