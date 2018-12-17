محافظ البحيرة يعلن عن 15 وحدة غسيل كلوى جديدة للمستشفيات بالبحيرة

البحيرة : سعيد شتا

اعلن اللواء / هشام آمنه - محافظ البحيرة عن تزويد المستشفيات المركزية بعدد 15 وحدة غسيل كلوى جديدة وذلك فى إطار الإرتقاء بمنظومة الخدمات العلاجية والعمل على تطويرها لتقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين والتيسير عنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم والارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال الاجهزة والمعدات المتطورة ورفع كفاءة وحدات الغسيل الكلوى وماكينات الغسيل ، مشيرا الى انه سيتم توزيع تلك الوحدات الجديدة على المستشفيات وفقا لاولوية الاحتياج .

هذا وقد وجه اللواء / المحافظ بمراجعة كافة وحدات الغسيل الكلوي الموجودة داخل المستشفيات الحكومية بنطاق محافظة البحيرة والتأكد من أعمال الصيانة بها بشكل مستمر ، والتأكد من توافر جميع مستلزمات الكلى من الفلاتر والكبسولات والإبر الخاصة بالسيولة وتوفير كافة أساليب الراحة للمرضى أثناء خضوعهم لجلسات الغسيل الكلوي والتأكد كذلك من كفاءة وحدات الغسيل الكلوي وتعقيمها بإستمرار وعدم وجود أى أجهزة معطلة .