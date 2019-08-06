محافظ البحيرة يلتقى بعدد 35 مواطن ومواطنة في اللقاء الدوري للمواطنين ويقرر صرف مساعدات مالية عاجلة وحلول فورية للمشاكل التي تواجههم .

محافظ البحيرة يلتقى بعدد 35 مواطن ومواطنة في اللقاء الدوري للمواطنين ويقرر صرف مساعدات مالية عاجلة وحلول فورية للمشاكل التي تواجههم .

البحيرة : سعيد شتا

في إطار اللقاء الدوري بالمواطنين للتعرف علي أهم المعوقات والمشاكل التي تواجه المواطنين في حياتهم اليومية والعمل علي إيجاد حلول فورية وسريعة لها .

شدد اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة علي ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل اللقاءات الدورية مع المواطنين والنزول على أرض الواقع للوقوف على الإحتياجات الفعلية لهم والعمل على إتخاذ كافة الإجراءات الإستباقية التي تقلل من وجود مشاكل .

جاء ذلك خلال لقاءه الدوري بالمواطنين الذي عقده محافظ البحيرة اليوم بقاعة الإجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور د/ نهال بلبع – نائب المحافظ وم/ عبد الرحمن الشهاوى – السكرتير العام للمحافظة ووكلاء وزارة الصحة والتضامن الإجتماعي والتنظيم والإدارة ومسئولي المرور والمواقف والنقل الداخلي والتأمين الصحي ورؤساء الوحدات المحلية المعنيين ومديري إدارات الشئون المالية والإدارية وخدمة المواطنين والشئون القانونية والرقابة والمتابعة ومنسق صندوق دعم الدواء بالديوان العام .

حيث ألتقى اللواء/ المحافظ بعدد 35 مواطن ومواطنة ممن لديهم مطالب وإحتياجات وقام كل مواطن بعرض مشكلته ومطالبه .

وخلال اللقاء وافق اللواء/ المحافظ علي صرف مساعدات مالية لعدد 10 من المواطنين ما بين كبار سن وذوي إحتياجات خاصة ومرضي بأمراض مزمنة .

ووجه بتدبير سيارة إسعاف لحالتين من المرضي لنقلهم من مدينة دمنهور ومركز بدر لتلقي العلاج بالقاهرة .

وأحال اللواء/ المحافظ عدد 3 طلبات مقدمة من المواطنين لإدارة المرور لتجديد ترخيص سياراتهم .

ووجه بتدبير كرسي متحرك لسيدة تعيش بمفردها غير قادرة علي الحركة وتعاني من عجز بالطرف السفلي بالإضافة إلي توفير سماعة أذن لسيدة تعاني من إعاقة سمعية وظروف إجتماعية صعبة .

وخلال اللقاء وجه اللواء/ المحافظ بتوفير عدد 3 أكشاك لثلاثة مواطنين يعانون من ظروف معيشية صعبة وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها بالتنسيق مع مديرية التضامن والجمعيات الأهلية .

كما وجه اللواء/ المحافظ بصرف أدوية من صندوق دعم الدواء لعدد من المواطنين.

وفي نهاية اللقاء أكد اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة على حرصه على التواصل بالمواطنين لحل شكواهم في إطار ما يسمح به القانون وأن بابه مفتوح أمام الجميع وأنه لا يوجد أي إستثناء وأن الجميع بنطاق المحافظة سواسية في الحصول على حقوقهم .

مشيرً إلي أن جميع الأجهزة الخدمية والتنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لتقديم خدمة أفضل للمواطن البحراوي .

ووجه رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف التواصل والتلاحم بالمواطنين خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك للوقوف علي إحتياجاتهم ومطالبهم والعمل علي تخفيف الأعباء عن كاهلهم .