محافظ البحيرة يلتقى بعدد 65 مواطن ومواطنة خلال اللقاء الاسبوعى لخدمة المواطنين

البحيرة : سعيد شتا

عقد اللواء / هشام آمنه -محافظ البحيرة لقائه الاسبوعى الدوري بالمواطنين اليوم وذلك بقاعه الاجتماعات الكبرى بحضور م/ عبد الرحمن الشهاوي – السكرتير العام ووكلاء وزارات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والتنظيم والادارة ورؤساء الوحدات المحلية المعنيين ومسئول المرور والمواقف ومديري ادارت الشئون المالية والادارية وخدمة المواطنين والشئون القانونية والرقابة والمتابعة ومنسق صندوق دعم الدواء بالديوان العام.

حيث التقى اللواء / المحافظ بعدد 65 مواطن ومواطنة تنوعت مطالبهم ومشاكلهم حسب حاله كل مواطن وظروفه وقد تفاعل اللواء / المحافظ معهم وحرص علي مقابلة كل حالة علي حده والحديث معها والعمل علي انهاء مشاكلها وتم التنسيق مع الحاضرين من الجهات المعنية لحل شكواهم كل فيما يخصه مؤكدا حرصه علي تفعيل التواصل بالمواطنين و تذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية من الخدمات والمرافق مع تقديم يد العون لكل محتاج ومستحق للمساعدة سواء كانت عينية او على شكل أدوية مجانية أو تسهيل الحصول على خدمة.