محافظ البحيرة يهنئ أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة .

البحيرة : سعيد شتا

أجرى اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة اتصالاً هاتفياً بأوائل الجمهورية في الثانوية العامة من أبناء المحافظة لتهنئتهم على تفوقهم العلمي والدراسي وحصولهم على مراكز متقدمة متمنياً لهم دوام التوفيق في حياتهم الدراسية المستقبلية وتحقيق طموحاتهم .

حيث قام اللواء/ المحافظ بإجراء إتصالاً هاتفياً بكل من :-

• الطالب/ أحمد سامح السيد فرج – من مدرسة شاكر فرج الثانوية بنين بأبو حمص الثاني مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 409.5 علمي علوم .

• الطالب/ نور منصور سعد على – من مدرسة حوش عيسى الثانوية بنين الثاني مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 409.5 علمي علوم .

• الطالبة/ هدير علاء محمد أبو عجور – من مدرسة دمنهور الثانوية بنات الثاني مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 409.5 علمي علوم .

وأكد لهم اللواء/ المحافظ خلال الإتصال على أنهم قدوة حسنة ونموذج مشرف لطلبة وطالبات محافظة البحيرة يحتذى بها لباقي زملائهم، كما حثهم على مواصلة مسيرة النجاح والجد والإجتهاد للتفوق فى حياتهم المستقبلية، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم .

كما وعدهم اللواء المحافظ بتحديد موعد لتكريمهم ومنحهم شهادات تقدير لتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتفوق .