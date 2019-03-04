محافظ البحيرة يوافق على نقل الطلاب البنين بأكملهم من مدرسة أورين الإبتدائية إلي المبني الجديد بمدرسة أورين الإعدادية

البحيرة : سعيد شتا

أعلن اللواء / هشام آمنة – محافظ البحيرة عن موافقته علي الرأي القانوني الذي إنتهت إليه اللجنة المشكلة لبحث شكوى مدرستي أورين الإبتدائية والإعدادية التابعتين للإدارة التعليمية بشبراخيت والخاص بزيادة الكثافة العددية بالمدرسة الإبتدائية ووجود مبني جديد بالمدرسة الإعدادية لإستيعاب الطلاب

حيث وجه اللواء/ المحافظ ببحث الموضوع وتشكيل لجنة تضم في عضويتها أعضاء من الشئون القانونية والمتابعة والتى قامت ببحث الموضوع وتوصلت برفع توصيتها بالموافقة على نقل الطلاب البنين بأكملهم من مدرسة أورين الإبتدائية إلي المبني الجديد بمدرسة أورين الإعدادية لتكون المدرسة تعليم أساسي حسب قرار هيئة الأبنية وأن تعمل مدرسة أورين الإبتدائية بنات فقط وإلغاء كل ما سبق من قرارات قامت بها الإدارة التعليمة بشبراخيت أوالمديرية المركزية .

وأكد اللواء / المحافظ على أن القرار ياتى إستجابة للشكاوي المقدمة من الأهالي وأولياء الأمور بالعزب المجاورة للمدرسة ومجلس أمناء المدرستين وإنطلاقاً من الحرص علي حسن سير العملية التعليمية وتحقيق الصالح العام وتوفير سبل الراحة للطلاب والتلاميذ وأولياء الأمور .