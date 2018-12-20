محافظ الشرقية : مجازاة ٣٩ من العاملين بتعليم الإبراهيمية بخصم 3 أيام من الراتب

كتب : محمد يعقوب

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مجازاة عدد (٢٠) من العاملين بمدرسة محمد محمود البهنساوي الإبتدائية التابعة لإدارة الإبراهيمية التعليمية بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقرعملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانوني .

كما قرر مجازاة ( ١٩) من العاملين بمدرسة جمال عبد الناصر الإبتدائية التابعة لإدارة الإبراهيمية التعليمية بخصم ٣ أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقرعملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون إذن أوعذر قانوني.

شدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بالجهاز الإداري بنطاق دائرة المحافظة لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الإنضباط في العمل .

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة تحت إشراف أستاذ عبده سالم مدير الإدارة قامت بالمرورالمفاجئ على المدرستين الإبتدائيتين التابعة لإدارة الإبراهيمية التعليمية وتبين عدم تواجد (٣٩) من العاملين بالمدرستين أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقرعملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية و تم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانوني على العاملين غير الملتزمين كان قرار السيد المحافظ خصم 3 أيام من الراتب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم