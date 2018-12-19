محافظ الشرقية يُشيد بمنظومة التحول الرقمي و الشمول المالي

كتب : محمد يعقوب

في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو التحول الرقمي و الشمول المالي وتوفير المعلومة السريعة و الدقيقة لمتخذي القرار … إستقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم بمكتبه بالديوان العام الأستاذ طه الصواف مدير المديرية المالية بالشرقية ومندوب قطاع الموازنة بوزارة المالية ومسئول منظومة GFMIS ميكنة الحسابات بالمحافظة و مسئول شركة E-FINANCE ومدير حسابات الصناديق الخاصة بجامعة الزقازيق ، وذلك لتسليم الشاشات المالية الخاصة بمكتب محافظ الشرقية و المتصلة بخادم إنترنت مؤمن خاص بوزارة المالية.

وأشاد المحافظ بتطوير منظومة الإصلاح الاقتصادي والتحول الرقمي و الشمول المالي مشيراً ألي أن الهدف من تركيب الشاشات المالية لمتخذي القرار هو توفير منظومة مالية دقيقة لإدارة المعلومات المالية لمتخذي القرارات والخاصة بالموقف الحالي للموازنة العامة للدولة ولكافة وحدات الحكم المحلي بالاضافة الي توضيح مصادر التمويل الخاصة بكل باب موازنة بالحكم المحلي و متابعة الموقف المالي للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة

ومن جانبه صرح مدير المديرية المالية بالشرقية أن وزارة المالية قامت بتطوير منظومة الإدارة المالية لمكافحة الفساد و تطوير الأداء من خلال تطبيق منظومة GES) ) نظام المدفوعات المالية الحكومية وتحويلها من نظام الشيكات الورقية إلى نظام المدفوعات البنكية بالإضافة إلى ميكنة الوحدات الحسابية بجميع الجهات الحكومية ، كما تم ميكنة الموازنة العامة للدولة من خلال تطبيق منظومة ( GFMIS) نظام إدارة المنظومة المالية الحكومية التي تتيح المعلومات المالية لمتخذي القرار في الوقت المناسب و بالدقة المطلوبة لإتخاذ القرارات الصائبة بالإضافة إلى إحكام الرقابة علي المصروفات وبنود الموازنة العامة للدولة التي تؤتي بثمارها على الإقتصاد القومي ككل.