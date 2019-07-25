محافظ القليوبية ازالة عدد 181 حالة تعدي ضمن الموجة 13 لاسترداد املاك الدولة بمدن القناطر الخيرية وكفر شكر

لليوم الثانى ….محافظ القليوبية يعلن عن ازالة عدد 181 حالة تعدي ضمن الموجة 13 لاسترداد املاك الدولة بمدن القناطر الخيرية وكفر شكر

كتب على عجاج

تابع الاستاذ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية نتائج الحملة المكبرة التي شنتها المحافظة اليوم بمدن القناطر الخيرية وكفر شكر ضمن الموجة 13 لازالة واستراد املاك الدولة من المخالفين الذين لم يتقدمو بطلبات لتقنين اوضاعهم.

حيث تم ازالة عدد 159 حالة بمدينة القناطر الخيرية باجمالي مساحة 13.665م2 اى ما يقارب 3 فدادين و6 قيراط و2 سهم كما تم ازالة عدد 22 حالة بمدينة كفر شكر باجمالي مساحة1685.75 م2

وقد قام السيد المحافظ بمتابعة ازالة التعديات بمدينة القناطر الخيرية بحضور الاستاذة رحاب المزين رئيس مدينة القناطر الخيرية وعدد من القيادات الامنية بالمحافظة

واكد المحافظ ان الموجة مستمرة حتى يتم القضاء تماما على كافة التعديات، ولن يسمح بالتهاون مع أي حالة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه بالتعدي على حقوق الدولة وممتلكاتها، وكذا واضعي اليد الذين لم يتقدموا لتقنين أوضاع الأراضي خلال الفترة التى حددها القانون، مشيرا ، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وتوفير قوات لتأمين الحملات والمعدات اللازمة للإزالة، وأكد على أن الإزالات مستمرة بجميع نطاق المحافظة لاسترداد هيبة الدولة وممتلكاته

وتجدر الاشارة الى ان فى اليوم الاول لحملة ازالة التعديات على املاك الدولة فقد تمت ازالة عدد 500 حالة تعدى بمساحه 29046م2 بمدن بنها والخانكة.

وقد سجلت محافظة القليوبية اعلي معدلات علي مستوي كافة المحافظات حتي الان ويتقدم السيد المحافظ بالشكر والتقدير للقيادات الامنية والتنفيذية فى المحافظة على الجهد الذى بذل لانجاح الموجه

مؤكدا على ضرورة التأكد من سلامة معدات الهدم وصيانة أي معدة بها عطل قبل بداية الموجة حتى تتم الإزالات في أسرع وقت ممكن