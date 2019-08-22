محافظ القليوبية مستمرون في إسترداد كل شبر من أرض أملاك الدولة بالمحافظة ولا تهاون مع متعدي عليها

أكد الأستاذ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية.. أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والأمنية مستمرة في استرداد أملاك الدولة وأنها لن تتهاون مع من قاموا بالتعدي عليها منذ سنوات.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده السيد المحافظ مع الدكتور/عواد احمد على السكرتير العام واللواء/حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد والسادة رؤساء المدن و الجهاز التنفيذي للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية فيما يخص جهود التقنين وتوقيع أكبر عدد من العقود لتحصيل حقوق الدولة وتحقيق النسب المستهدفة.

أوضح المحافظ أنه خلال الاجتماع تم بعرض جهود المحافظة فيما يخص عمل اللجان المشكلة لتقنين الأراضي والمبالغ التي تم تحصيلها وعدد الحالات التى تقدمت للتقنين وكذلك جهود المحافظه والأجهزة المعنية فيما يخص الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة، وعدد الحالات التى تم استردادها سواء الأراضى الزراعية والمبانى وعدد إذونات رسوم الفحص والمعاينة التى تم تحريرها وعدد الطلبات التى تم إرسالها للمتغيرات المكانية وتم الموافقة

ووجه المحافظ بضرورة الاستمرار في تحسين الأداء خلال الفترة المقبلة على مستوى كافة المدن والمراكز وتسهيل الإجراءات على الراغبين في تقنين الأراضي وحل أي مشكلات فيما يخص عمليات التقنين.

مشددا على أنه لا تهاون في التعامل مع أي مخالفات أو تعديات على أراضي وأملاك الدولة، مطالبا بإستمرار عمل قوات إنفاذ القانون والأجهزة الامنيه المعنية والتعامل بكل حسم مع كافة حالات التعدى المستهدف إزالتها لإعادة حق الدولة كاملاً.

كما اعلن المحافظ انه سيتم عقد اجتماعات مع على مدار الأسبوع لمتابعة ملف تقنين واسترداد الأراضى مع كافة رؤساء المراكز والمدن والمسئولين فى الأحياء وجهات الولاية ومسئولى التقنين وأملاك الدولة والمساحة لإزالة أى معوقات أو مشاكل والعمل على سرعة حلها لتحقيق المستهدف والانتهاء من الإجراءات الخاصة بعملية تقنين الأراضي بالتنسيق مع اللجان المختصة بديوان المحافظه، وسرعة استرداد حقوق الدولة من الأراضي التى لم يتقدم واضعي اليد عليها من التقدم بطلبات تقنين.