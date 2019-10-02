محافظ القليوبية : منظومة الإعلانات هدفها محاربة الفوضى والمعلومات غير الدقيقة التي تضلل المواطنين

أكد محافظ القليوبية أن الهدف من منظومة إدارة الإعلانات ليس فقط العائد المادي الذي يدخل صندوق المحافظة لعمل مشروعات خدمية للنفع العام بقدر تنظيم المنظومة ومحاربة فوضى الإعلان والمعلومات غير الدقيقة والمغلوطة التي تضلل المواطنين بالإضافة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لشوارعنا، جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ باللجنة العليا لإدارة الإعلانات بالمحافظة لمناقشة جدول الأعمال وذلك بحضور الدكتور/ عواد أحمد علي السكرتير العام واللواء/ حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد والمستشار/صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة والأستاذ/ سمير صبحي مدير إدارة الإعلانات والأستاذ/ محمد فوزي مدير المكتب الفني، وعدد من مديري عموم الإدارات المعنية بالمحافظة ،وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وأعضاء مجلس الإدارة.

وفي سياق متصل شدد المحافظ على ضرورة إزالة كافة الإعلانات المخالفة علي الأملاك الخاصة بالشوارع العامة والميادين إزالة فورية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وضرورة التمسك بحق استرداد المستحقات السابقة منذ إرتكاب المخالفة حفاظا علي المال العام وتتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف اللوائح والقوانين المعمول بها في هذا الشأن سواء كانت وكالة إعلانية أو شركة أو فرد كما طالب المحافظ بضم عضوية كل من السيد /مدير إدارة المرور ومدير/شرطة المرافق للجنة العليا للإعلانات وذلك لتنظيم عملية إزالة الإعلانات المخالفة، كما تم مناقشة طلبات المواطنين والشركات والهيئات بشأن طلب ترخيص إعلانات بشوارع المحافظة وأمر المحافظ بالالتزام بالقواعد القانونية والفنية المتبعة في هذا الشأن ومراعاه الشفافية في اختيار من يقع عليهم إمتياز حق الإعلان.