محافظ القليوبية …..ندعم مبادرة رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للقرى الفقيرة …..وتشكيل لجنة عاجلة لتنفيذ المبادرة بالشكل اللائق لضمان وصول الدعم لمستحقيه

كتب وحيد العطار

أكد الأستاذ الدكتور/ علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية على دعمه الشديد لمبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتستهدف المبادرة الإرتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي والبيئى للأسر في القرى الفقيرة والأكثر إحتياجا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها المادية والمعيشية لتسهم في تحقيق حياة كريمة لهم وذلك من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية وكافة مؤسسات الدولة و التركيز على بناء الإنسان المصري في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده سيادته مع عدد من الجمعيات الاهلية والتى تضمنت اجتماع مع الدكتور/أحمد الخربوطلي رئيس مجلس إدارة جمعية مصطفى محمود بحضور الدكتور/ عواد أحمد السكرتير العام والأستاذ/ مجدي حسن مدير مديرية التضامن الإجتماعي، وكذا الاجتماع إجتماعا آخر مع مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة والتي مثلتها الأستاذة/ ندى سمير وذلك لمناقشة الآليات التي سيتم تنفيذ المبادرة من خلالها، حيث قام سيادته بتشكيل لجنة ستكون في إنعقاد دائم ومستمر لمتابعة المستجدات الخاصة بآليات التنفيذ مطالبا بإشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية ونواب البرلمان والصندوق الإجتماعي للتنمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال في المبادرة .

كما طالب سيادته خلال الإجتماع من السيد مدير عام مديرية التضامن البدء في تحديد القرى الفقيرة التي سيتم التعامل معها مع إعطاء الأولوية للقرى الأكثر إحتياجا والأسر البسيطة لضمان وصول الدعم الي مستحقية وعدم الإزدواجية في الخدمات والدعم مؤكدا أن مبادرة السيد الرئيس تعني توفير حياة كريمة للأسر المستحقة بالفعل .