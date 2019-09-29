محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان اليوم التعريفي الثاني للبرامج الجديدة بالجامعة

السيد يوسف

افتتح الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها و الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور الدكتورة سهير شعرواي والدكتور هشام ابو العينين نائبي رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث السابقين وعمداء الكليات “اليوم التعريفي الثاني للبرامج الجديدة تحت شعار جامعة بنها اختيارك الصحيح لمستقبل افضل”

وعقب الافتتاح قام المحافظ ورئيس الجامعة ونائبة بجولة تفقدية لاجنحة البرامج الجديدة بكليات الجامعة واستمعوا الي العروض التقديمية لقطاعي العلوم الزراعية والبيطرية بالاضافة الي قطاعي العلوم الهندسية والحاسبات والمعلومات وقطاع العلوم الاساسية بالجامعة

ومن جانبة اشاد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية بالبرامج الجديدة بكليات جامعة بنها وارتباطها بسوق العمل واحتياجات المجتمع

واكد الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة علي ان برامج الساعات المعتمدة تعطي فرصة للطلاب للالتحاق بمجالات سوق العمل المختلفة مشيرا الي ان جامعة بنها اتاحت هذا العام 29 برنامجا في مختلف الكليات

واشار الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة الي ان تلك البرامج ومصروفاتها لاعلاقة لها بالمواد ومجانيتها بالكليات المختلفة، لكنها برامج بالساعات المعتمدة

وأضاف المغربى أن تلك البرامج تشترط أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدنى للكلية، حيث يتم عمل تنسيق داخلى بالكليات للطلاب للدخول لتلك البرامج