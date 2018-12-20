محافظ القليوبية وقيادات حزب ” مستقبل وطن ” في جولة تفقدية بقرية سنديون

محافظ القليوبية وقيادات حزب ” مستقبل وطن ” في جولة تفقدية بقرية سنديون

القليوبية – دعاء درويش

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية يرافقه النائب عاطف ابو ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن و العميد جمال محفوظ نائب دائرة قليوب ورئيس لجنة الحزب بالدائرة و المحاسب سامي امبابي الأمين العام للحزب ونجلاء القرماوي أمينة لجنة المرأة بالقليوبية ، ونخبة من القيادات الشبابية بالحزب.

وخلال الجولة تفقد الدكتور علاء عبد الحليم الوحدة الصحية بقرية سنديون يليه مساكن سنديون ووجد انهيار تام لمواسير الصرف الصحي الخارجة من المساكن وطالب المحافظ من المهندس حامد طلبه رئيس مجلس مدينة قليوب إيجاد حل سريع لحل تلك المشكلة التي يعاني منها الأهالي منذ سنوات لحين إدخال الصرف الصحي .

واشتكي بعض المواطنون من اهالي القرية من تكدس التكاتك امام مدخل القرية مما يعرقل الحركة المرورية ويسبب في حدوث الكثير من الحوادث.

ومن جانبه أشاد محافظ القليوبية ونواب قليوب للجهود المبذولة من قبل رئيس المدينة منذ توليه رئاسة المدينة من ناحية مستوي النظافة وتوفير الخدمات لدي المواطنين والعمل علي حل جميع المشكلات ومساعدة النواب في تسهيل اي إجراءات قانونية تهم المواطن وصالحه.

وقد رافق المحافظ الجولة التفقدية المهندس حامد طلبه رئيس مجلس مدينة قليوب و الدكتور كرم السويلكي نائب رئيس المدينة ورأفت أحمد رئيس قسم الاشغالات بمجلس المدينة.