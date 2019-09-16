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محافظ القليوبية يتابع إجراءات استرداد أملاك الدولة

16 سبتمبر، 2019
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محافظ القليوبية يتابع إجراءات استرداد أملاك الدولة

عقد الاستاذ الدكتور /علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم اجتماع لبحث الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة اتجاه التعديات علي أراضي أملاك الدولة وماتم استرداده وذلك بحضور الدكتورة / إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور/ عواد أحمد السكرتير العام والسادة رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومدير الأملاك ومدير مركز المعلومات والمكتب الفني وقد طالب سيادته بضرورة تحديد عدد الحالات التي تم استرداده وكيفية التعامل معها بعد ذلك والحالات التي تم لم يتم أزالاتها لفحص المعوقات التي تمنع الإزالة لحل هذه المعوقات وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل والسكة الحديد وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل بمختلف جهات الولاية
واوضح السيد المحافظ ان المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التي هي حق الشعب وعودة آخر شبر من أملاك الدولة وذلك بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة ووجه المحافظ بضرورة الاستمرار في تحسين الأداء خلال الفترة المقبلة على مستوى كافة المدن والمراكز للقضاء علي التعديات علي الأراضي الزراعية واسترداد أملاك الدولة .

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