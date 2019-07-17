محافظ القليوبية يترأس المجلس الاستشاري للتربية الخاصة

كتب على عجاج

عقد الأستاذ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم اجتماعا مع المجلس الاستشاري للتربية الخاصة بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد للمحافظة والأستاذ طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الاستاذ/مجدى احمد على مدير مديرية التضامن الاجتماعي والاستاذ/فتحى الدسوقى مدير مديرية القوى العاملة وفضيلة الشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الأوقاف والدكتور/على عبد رب النبى استاذ التربية الخاصة بجامعة بنها والاستاذة/سلوي ترك مقرر المجلس القومي للطفولة والامومة.

وقد أشار السيد المحافظ إن الهدف من اصداره قرار بتشكل المجلس الاستشاري للتربية الخاصة لتحديد ودراسة مشكلات التربية الخاصة للطلاب ذوي الاعاقة بالمحافظة واقتراح الحلول المناسبة في إطار السياسة العامة للوزارة وتحديد طرق الاتصال والتنسيق مع الهيئات المختلفة في المحافظة بشأن تقديم ودعم وتمويل الخدمات في مجالات التربية والتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والمهنية بمدارس وفصول التربية الخاصة بالمحافظة كما يهدف إلى اقتراح ودراسة مدي إمكانية إنشاء مدارس وفصول للتربية الخاصة بالمحافظة.

كما تم مناقشة عدد من الموضوعات والقرارات الهامة بشأن رعاية ودعم طلاب مدارس التربية الخاصة والفكرية وسبل رعايتهم بعد التخرج ودمجهم فى سوق العمل ورعايتهم نفسياً ومادياً واجتماعياً.

وأوضح محافظ القليوبية انه تم دراسة عدد من المقترحات خلال الإجتماع منها تسهيل حصول الطلاب على معاش كرامة من وزارة التضامن الاجتماعي لطلاب مدارس التربية الخاصة وتزويد مدارس التربية الخاصة بالأدوية اللازمة للطلاب وتنظيم قوافل طبية بصفة دورية للمرور على مدارس التربية الخاصة وعمل ندوات دينية للتوعية بصحيح الدين مع توفير مترجمين للغة الإشارة وتفعيل دور المشاركة المجتمعية من خلال رجال الأعمال والجمعيات الأهلية لتوفير فرص عمل لهم بالقطاع الخاص ودمجهم فى المجتمع.

واضاف ايضا انه يجب عمل تطوير حقيقي ومناهج متطورة للمنافسة على الوظائف وابتكار فرص عمل جديدة وعمل مشاريع صغيرة كما يجب الاستعانة بخبرات تساعدنا في الاختبار وتصنيف الاعاقات

مشيرا الى انه جاري الان مناقشة انشاء مركز طبي متخصص واحد على الاقل يخدم هذه الفئة ويوجد به قوافل تستطيع التنقل بمدن المحافظة للتسهيل على اولياء الامور كما انه يتمنى انشاء جامعة خاصة بذوي الاعاقة شاملة اقسام مختلفة وكليات مختلفة للتعامل مع كل تصنيفات الاعاقة.

حيث ان الكتاب الدوري رقم ٣ بتاريخ ١٣/٦/٢٠١٩ ورد فيه عمل تقارير طبية مطلوبة من الطلاب ذوي الاعاقة شاملة ( ذوي الاعاقة البصرية – ذوي الاعاقة السمعية – ذوي الاعاقة الذهنية البسيطة وجميع المتلازمات التابعة لها وبطئ التعليم – المصابين باضطراب طيف التوحد -اضطراب التواصل – اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة – اضطراب صعوبات التعليم المحددة) ويشترط ان تصدر جميع التقارير الطبية من جهات حكومية معتمدة ( الهيئة العامة للتأمين الصحي – مستشفيات وزارة الصحة والسكان – المستشفيات الجامعية – مستشفيات القوات المسلحة والشرطة) ولا يعتد باية تقارير صادرة من جهات اخرى.