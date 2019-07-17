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محافظ القليوبية يتفقد القافلة الطبية المجانية بكفر فرسيس التابعة لمركز بنها

17 يوليو، 2019
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محافظ القليوبية يتفقد القافلة الطبية المجانية بكفر فرسيس التابعة لمركز بنها

كتب على عجاج

فى اطار اهتمام سيادته بتكثيف القوافل الطبية والعلاجية المجانية بالقرى الاكثر احتياجا قام الأستاذ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية صباح اليوم بتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية كفر فرسيس التابعة لمركز بنها بحضور اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد والاستاذ حمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والتي نظمتها مديرية الصحة لقرية كفر فرسيس التابعة لمركز بنها والمقامة على مدار اليومين 16-17 يوليو الجاري لتوقيع الكشف المجاني وتقديم العلاج بالمجان للأهالي.
حيث قام سيادته بتفقد الاشعة ومعمل تحاليل الطفيليات وتأكد من توافر كل انواع الادوية بالصيدلية والتقارير الطبية موضحا أن تلك القافلة تأتي ضمن سلسلة القوافل الطبية المجانية وذلك لتقديم الخدمة والرعاية الطبية اللازمة للقرى والعزب المحرومة من الخدمات الصحية.
بالاضافة الى متابعة سيارات القافلة والتي تشمل تخصصات (رمد – جراحة مسالك – أسنان – جلدية – اطفال ) مؤكدا أن الهدف من القوافل هو تقديم خدمة طبية وعلاجية مميزة للأهالى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج.
وشدد المحافظ على تكثيف القوافل الطبية العلاجية المجانية للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية موضحا أن هذه الخدمة من حق المواطن على الدولة بشكل منتظم.

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