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محافظ القليوبية يجتمع باللجنة العليا للقيادات لاختيار وظائف رئيس قرية ونائب رئيس مدينة ومركز وحى

4 سبتمبر، 2019
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محافظ القليوبية يجتمع باللجنة العليا للقيادات لاختيار وظائف رئيس قرية ونائب رئيس مدينة ومركز وحى

كتب السيد يوسف

عقد الاستاذ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم اجتماعاً باللجنة العليا للقيادات برئاسة سيادته وعضوية كل من الدكتور/عواد احمد على السكرتير العام والمستشار/صلاح سالم المستشار القانوني والاستاذ/طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم والاستاذة/نهاد لبيب مدير مديرية التنظيم والإدارة والاستاذ/فتحى الدسوقى مدير مديرية القوى العاملة والدكتور محمد عبد الفتاح محمد رئيس قسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها وذلك لشغل بعض وظائف رئيس قرية ونائب رئيس مدينة ومركز وحى وذلك فى ضوء المعايير من حيث القدرات العلمية والتاريخ الوظيفى والمقترح التطويرى واجتياز الاختبار التحريرى والسمات الشخصية والنظر فى الاختيار ما بين المتقدمين وهى مدير عام الشئون القانونية بالديوان العام والادارة العامة للمشروعات بمديرية الطرق والادارة العامة للشئون المالية والادارية بمديرية الطب البيطرى والادارة العامة للتنظيم والترتيب وموازنة الوظائف بمديرية التنظيم والادارة
ومن الجدير بالذكر انه تم عقد امتحان تحريرى للمتقدمين فى يونيو الماضي وقد تم تقسيم الجلسات الى سبع جلسات وكانت البداية اليوم حيث تم مقابله 12 من العاملين بالديوان العام ومجلس مدينة كفر شكر اذ يبلغ اجمالى المتقدمين حوالى 104 متقدم

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