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محافظ القليوبية يجتمع باللجنة العليا للقيادات لاختيار وظائف نائب رئيس مدينة ومركز وحى

3 أكتوبر، 2019
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محافظ القليوبية يجتمع باللجنة العليا للقيادات لاختيار وظائف نائب رئيس مدينة ومركز وحى

كتب/السيد يوسف

استمرارا لسلسلة الاجتماعات المتتالية من السيد المحافظ لاختبار المرشحين لنواب رئيس مدينة ومركز وحي فقد عقد الاستاذ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم اجتماعاً باللجنة العليا للقيادات برئاسة سيادته وعضوية كل من الدكتور/عواد احمد على السكرتير العام والمستشار/شادى صلاح المستشار القانوني والاستاذ/علاء عبد السلام مدير مديرية الموارد المائية والري ومدير مديرية التنظيم والإدارة والاستاذ/عربي احمد مدير مديرية التموين والدكتور محمد عبد الفتاح محمد رئيس قسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها وذلك لشغل بعض وظائف نائب رئيس مدينة ومركز وحى وذلك فى ضوء المعايير من حيث القدرات العلمية والتاريخ الوظيفى والمقترح التطويرى واجتياز الاختبار التحريرى والسمات الشخصية والنظر فى الاختيار ما بين المتقدمين ، وتجدر الاشارة انه تم عقد امتحان تحريرى للمتقدمين فى يونيو الماضي وقد تم تقسيم الجلسات الى سبع جلسات وتعد هذه الجلسة السادسة حيث تم مقابله 15 من العاملين بمجالس مدن الخصوص وشبين القناطر والقناطر الخيرية اذ يبلغ اجمالى المتقدمين حوالى 104 متقدم

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