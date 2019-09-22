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محافظ القليوبية يجتمع مع جهاز تعمير القاهرة الفاطمية لبدء العمل في المرحلة الثانية والثالثة من ممشى مدينة بنها

22 سبتمبر، 2019
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محافظ القليوبية يجتمع مع جهاز تعمير القاهرة الفاطمية لبدء العمل في المرحلة الثانية والثالثة من ممشى مدينة بنها

كتب السيد يوسف

عقد الأستاذ الدكتور / علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية إجتماعا مع المهندس/ أمين العطار رئيس جهاز القاهرة الفاطمية والدكتور/ عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة والمهندس/ طلعت سلطان المستشار الهندسي وذلك لبدء العمل في المرحلة الثانية والثالثة من ممشى مدينة بنها وقد تم الاتفاق على بدء العمل في المرحلة الثانية والثالثة معا في آن واحد خلال الأيام القليلة القادمة، وناقش المحافظ ضرورة إظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية ليكون متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل الجميل.
وقد شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من العمل في المرحلة الثانية والثالثة من الممشى مع مراعاة الدقة في العمل وكفاءة التنفيذ حتى يتم افتتاحه في أقرب وقت ممكن، مشيرا الى أن المشروع بالكامل مازال قيد التنفيذ وتحت إشراف جهاز تعمير القاهرة الفاطمية والشركة المنفذة ولم يتم نقل تبعيته للمحافظة بعد، مضيفا الى أنه تم الاتفاق على إنهاء عمل المقاعد وسلال القمامة ودورات المياه الخاصة بالمرحلة الأولى خلال أسبوع.

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