محافظ القليوبية يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من عمر يوم الي خمس سنوات وتستهدف 1.7 مليون طفل فى الفترة من ٢٤ إلى ٢٧ فبراير الجاري

قام الاستاذ الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية اليوم الأحدالموافق 24/2/2019 بتدشين حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من المركز الطبي بجوار مرفق الإسعاف ببنها يرافقه والاستاذ حمدي سلامة رئيس مدينة بنها والدكتور/ حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وأكد المحافظ أن الحملة تستهدف تطعيم 1.7 مليون طفل بالمحافظة في الفئة العمرية من سن يوم وحتى 5 سنوات بالمجان من خلال الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمراكز الصحية وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال مناشدا المواطنين بالمبادرة بتطعيم أطفالهم بالأعمار المستهدفة والتعاون مع فرق التطعيم سواء الثابتة أو المتحركة والتي ستنتشر في جميع أرجاء المحافظة.

وأضاف أنه تم سيتم المرور على المنازل والمدارس والحضانات لتطعيم الأطفال بواسطة الفرق المشتركة من التمريض والمتطوعين بعد تدريبهم تحت إشراف وزارة الصحة وكذلك من خلال فرق ثابتة بالميادين العامة والأسواق وأماكن التجمعات البشرية وفى المراكز ومكاتب الصحة والوحدات الصحية بهدف الوصول إلى جميع الأطفال المستهدف تطعيمهم في المحافظة.

وأشار الدكتور/ حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه تم توفير مايلزم من الأمصال لتطعيم الأطفال المستهدفين بالمحافظة وان المديرية استعدت لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من خلال انتشار عدد «2298» فرقة طبية بنطاق دائرة المحافظة مقسمة إلي «375» فرقة ثابتة متوفرة بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمراكز الطبية بالإضافة إلي إنتشار «1923» فرقة متحركة للتطعيم من منزل إلي منزل للوصول إلي جميع الأطفال المستهدفين.