محافظ القليوبية يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسى

بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيد

كتب / علي عجاج

ارسل الاستاذ الدكتور/علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكرى السابعة والستون لثورة يوليو المجيدة جاء فيها “يسعدني ويشرفني أن ابعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة القليوبية بأطيب التهاني بمناسبة حلول الذكرى السابعة والستون لثورة 23 يوليو المجيدة تلك المناسبة التاريخية الخالدة والتي ستظل محفورة في قلوب وعقول المصريين بما حققته من انجازات عظيمة لترسيخ حق المصريين في حياة كريمة في ظل العدل والحرية والمساواة ويطيب لي في هذه المناسبة الوطنية العظيمة أن أدعو المولى عز وجل أن يعيدها على سيادتكم وعلى مصر الحبيبة بكل الخير والسلام وكل عام وفخامتكم بخير

كما ارسل السيد المحافظ برقية تهنئة للاستاذ الدكتور/مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق اول محمد زكى وزير الدفاع والانتاج الحربى وللسادة الوزراء والمحافظين بتلك المناسبة التاريخية