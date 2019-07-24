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محافظ القليوبية يستقبل محمود طلعت من إتحاد الصناعات المصرية غدا الخميس

24 يوليو، 2019
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محافظ القليوبية يستقبل محمود طلعت من إتحاد الصناعات المصرية غدا الخميس

التايم المصرية / علي عجاج

في إطار إهتمام الدكتور عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية بالصناعة وتوفير كل المصادر المتاحة لمواطني القليوبية.
فمن المقرر أن يستقبل الدكتور عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية محمود طلعت من إتحاد الصناعات المصرية وذلك لإفتتاح فرع الصناعات المصرية بمحافظة القليوبية

محافظ القليوبية في زيارة للقناطر الخيرية غدا

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يقوم محافظ القليوبية بزيارة ميدانية لمدينة شبين القناطر والقناطر الخيرية غداً الخميس الموافق 2019/7/25

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