محافظ القليوبية يستقبل نقيب الصحفيين ويؤكد الصحافة هي عين المسئول التي تبصره بالمشكلات والمساهمه في حلها لصالح المواطن

إستقبل الأستاذ الدكتور/ علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم الأستاذ/ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين في لقاء ودي تناول العديد من القضايا والمشكلات بالمحافظة بحضور عدد من الصحفيين ورؤساء تحرير بعض الصحف القومية.

أعرب محافظ القليوبية عن سعادته لتلك الزيارة مؤكدا أن الصحافة هي اللسان الناطق والمعبر عن كافة الأحداث والمحافل السياسية والإقتصادية بكل أمانة ومصداقية وهي عين المسئول التي تبصره بالمشكلات والسلبيات الموجودة بالمحافظة مشيرا أنه يرحب بالنقد البناءالذي يظهر المشكلة أم المسئول ويساعده في حلها لصالح العمل والمواطن.

من جهته أوضح نقيب الصحفيين أن الدور الذي تلعبه الصحافة يتخطى حدود تزويد المواطنين بالمعلومات اللازمة مؤكدا أنها أصبحت هامة لصانعي القرار للوقوف على واقع الأفراد والمجتمع وبالتالي تلبية احتياجاتهم كما تسعى لرفع المعرفة والثقافة بين الشعوب ، فضلاً عن كونها تحمي المجتمع من أي شيء يحاول إيذائه وتشويهه من أفكار هدامة وسلوكيات منحرفة ، كما أنها تكشف الحقائق المستتره لتحقيق أقصى درجات المصداقية.