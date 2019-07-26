محافظ القليوبية يستقبل وزير الشباب والرياضة ويقودان 5000 شاب وفتاة في ماراثون للجري ببرنامج”وجهة مصر 2030 ” باستاد بنها الرياضى

محافظ القليوبية يستقبل وزير الشباب والرياضة ويقودان 5000 شاب وفتاة في ماراثون للجري ببرنامج”وجهة مصر 2030 ” باستاد بنها الرياضي

كتب /علي عجاج

استقبل الاستاذ الدكتور/علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة حيث قاد سويا ماراثون للجري بحضور وبمشاركة 5000 شاب وفتاة، ضمن فعاليات الجولة السادسة ببرنامج “وجهة مصر 2030” بمحافظة القليوبية، والذي تنظمة وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للسياحة الرياضية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الالمانية للتعاون الإنمائي خلال الفترة من (25-27) يوليو الجاري.

قال وزير الشباب والرياضة أن الهدف من الماراثون هو حشد الشباب لمواجهة التحديات التنموية من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية والموسيقية ومبادرات بناء القدرات من خلال أنشطة تمتد على مدار 3 أيام بمحافظة القليوبية ضمن فعاليات برنامج “وجهة مصر 2030”.

أكد “صبحي” أن الشباب هم العامل الرئيسي لتقدم المجتمع وتطوره على جميع الأصعدة الاجتماعية، والسياسية، والثقافية، والاقتصادية، والفكرية، مشيرًا إلى أهمية إقامة وتنظيم الماراثونات والمسابقات الرياضية المختلفة لتوجيه طاقات الشباب والاهتمام بمواهبهم وميولهم بإعتبارهم الطاقة الفعالة في المجتمع، واستخدام الرياضة لتغيير أسلوب الحياة، بالإضافة إلى تغيير مفاهيم الشباب والنشء نحو الأفضل في كافة مناحي الحياة، في إطار استراتيجية القيادة السياسية في استخدام الرياضة أسلوب حياة.

وأكد الاستاذ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية علي أهمية ممارسة الرياضة مما يعود بالفائدة علي الشباب بدنياَ ويزيد من انتمائهم للوطن ويرفع مستوي الأخلاق الرياضية لديهم ، واشار الي حرصه الدائم علي متابعة أي نشاط رياضي يقام بالمحافظة مقدماّ الشكر للمسئولين بمديرية الشباب والرياضة ومسئولى صندوق الامم المتحدة للسكان علي مجهوداتهم في تنظيم هذا الحدث .

وحضر الماراثون جيرمان حداد، نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر؛ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، والدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، والاستاذ/حمدى سلامة رئيس مدينة بنها والاستاذة/امل فوزى رئيس مدينة قها والإعلامي عصام يوسف، أحمد عبد الخالق مدير عام السياحة الرياضية.

وبدأ الماراثون من أمام ستاد بنها الرياضي ثم التحرك مرورا بشارع الاهرام ثم التامين الصحي ثم دار الطب والعودة في اتجاه الاستاد مرورا بكلية العلوم وصولاً إلي نقطة النهاية الإستاد مرة أخري.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنظم جولات مبادرة ” وجهة مصر 2030″ في سياق ” اليوم العالمي للسكان ” الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية ( ICPD) والتى تستهدف زيادة وعي الشباب بقضايا السكان ، وخاصة الزيادة السكانية ، وتنظيم الأسرة ،والتي تتضمن أنشطة شهرية في مختلف محافظات مصر تمتد على ثلاثة أيام للتوعية حول مختلف القضايا التنموية وتعزيز السياحة داخل المحافظات المصرية.