محافظ القليوبية يستقبل وفدي الكنيسة الأرثوذكسية بمدينة بنها لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك

كتب/علي عجاج

استقبل الاستاذ الدكتور/علاء عبد الحليم محافظ القليوبية اليوم بمكتبة بديوان عام المحافظة وفد الكنيسة الأرثوذكسية بمدينة بنها وعلى رأسهم نيافة الانبا/مكسيموس أسقف بنها وقويسنا والاب/جرجس وكيل مطرانية بنها وذلك لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك وقد رحب السيد المحافظ بوفدي الكنيسة مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية وروح المحبة التي تميزه عن غيره من الشعوب.