محافظ القليوبية يشارك بيوم التميز الخامس بجامعة بنها لتكريم الأساتذة والطلاب المتميزين والحاصلين على جوائز علمية في كافة المجالات

شهد الأستاذ الدكتور/ علاء عبد الحليم محافظ القليوبية والأستاذ الدكتور / جمال السعيد رئيس جامعة بنها احتفالية الجامعة بيوم التميز العلمي في دورته الخامسة بقاعة المؤتمرات الكبرى ، والتي تقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ونواب الجامعة السابقين وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب واوائل الخريجين.

ومن جانبه أعرب محافظ القليوبية عن سعادته بتواجده فى احتفالية يوم التميز التي تعد عرسا للجامعة مشيرا إلى أن الأستاذ الجامعي دائم العطاء طوال حياته

وأشاد محافظ القليوبية بالمراكز المتقدمة لجامعة بنها فى التصنيفات الدولية المختلفة مؤكد أن هذا لا يأتي من فراغ وإنما بوجود أعضاء هيئة تدريس وباحثين قادرين على العطاء ونشر أبحاثهم لرقي وتقدم مكانة الجامعة وذلك بما يعود بالنفع على طلاب الجامعة باعتبارهم المنتج النهائى الذى تنتجه الجامعة للمجتمع

كما أشاد محافظ القليوبية بالدور التعليمي والمجتمعي لجامعة بنها وما تقدمه من استشارات فنية وخدمات مجتمعية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مؤكدًا أن الجامعة ستظل شريكا أساسيا وداعم رئيسي لإحداث التنمية المستدامة في كافة المجالات للمساهمة في تقدم ورقي المجتمع من خلال توجيه أبحاثها العلمية لخدمة الدراسات البيئية وقضايا المجتمع.

وفى كلمته قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أن احتفالية يوم التميز تقام سنوياً في إطار سياسة جامعة بنها لتحفيز وتكريم المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب ، وتأكيدا لدورهم الهام والمؤثر في تطوير العملية التعليمية وتحسين جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية وخدمة المجتمع

وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن الجامعة قد حرصت على وضع البحث العلمي في مركز اهتمامها، وتطوير مخرجاته وربطه بالصناعة واحتياجات المجتمع المحلي ، وذلك من خلال تمويل البحوث العلمية وتشجيع الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس على المشاركة في تطوير المشروعات البحثية ، كما تحرص الجامعة على ربط خطتها الإستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة وخطة التكنولوجيا والعلوم والابتكار ورؤية مصر 2030 بما يخدم المشروعات القومية وتوجهات الدولة وسياستها في التنمية المستدامة في مجالات الطاقة والمياه والغذاء والصحة العامة والمجالات الاجتماعية

وأضاف أن الجامعة تبنت العديد من البرامج التي تعمل على تحفيز المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين حيث تم اعتماد لائحة جديدة لجوائز الجامعة المتعددة (تقديرية – تشجيعية – تفوق – أفضل الرسائل الجامعية – الابتكار وبراءات الاختراع – حقوق الإنسان ) وبالتالي مضاعفة عدد الجوائز وزيادة عدد المشاركين لتحقيق أعلى جودة من مخرجات البحث العلمي والإنتاج الفكري للباحثين وتحسين تصنيف الجامعة محليا وإقليميا ودوليا والذي ظهر واضحا جليا في الإصدارات الأخيرة لتصنيف الجامعة في تصنيف شنغهاي والتايمز لمؤسسات التعليم العالي و ويبومتركس وكيو إس.

وأكد السعيد أن جامعة بنها تولي اهتماما كبيرا بدعم قدرات الباحثين بالجامعة من خلال تمويل مقترحات المشروعات البحثية لشباب الباحثين عن طريق صندوق البحوث العلمية بالجامعة والذي قام خلال السنوات الماضية بتمويل 74 مشروعا بحثيا لدعم شباب الباحثين في الجامعة، بالإضافة إلى 6 مشروعات بحثية تخدم استراتيجيات وتوجهات الدولة في المشروعات القومية فضلا عن تمويل مكافآت النشر العلمي الدولي بهدف تشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين على استمرار الإنتاج العلمي المتميز ونشر أبحاثهم العلمية عالميا

وفى كلمته قال الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن يوم التميز هو حصاد عام كامل فى قطاعات الجامعة المختلفة مشيرا إلى أن الجامعة قد شهدت عددا من الإنجازات خلال هذا العام منها تنظيم أول مؤتمر دولي لتطوير التعليم فى ظل التحديات والمتغيرات العالمية بمشاركة وفود عربية ودولية ومناقشة 90 ورقة عمل وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات على المستوى المحلي والقومي

وأشار المغربى إلى أننا حرصنا على تطبيق توصيات المؤتمر فى الجامعة ومنها التنسيق بين مراكز ومشروعات تطوير التعليم بالجامعة لتجنب التداخل والتضارب في الأهداف والخطط التنفيذية والأنشطة ودعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة وربطها بخطط الكليات وتشكيل لجنة عليا لتطوير المناهج والمقررات، تزامنا مع اتجاه الدولة لتطوير وتحديث المناهج وتبني برامج جديدة تتواكب مع جدارات ومهارات القرن الواحد والعشرين وتلبي احتياجات سوق العمل

كما استعرض سيادته موافقات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كليات الصيدلة والعلاج الطبيعى والاستفادة من استغلال أرض الجامعة بالعبور ونقل بعض البرامج إليها وكذلك إجراءات إنشاء الجامعة الأهلية وتنفيذ أول مسابقة للمشروعات الطلابية بالجامعة

وفي سياق متصل كرم محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها خلال الاحتفالية الفائزين بجوائز الجامعة وكذلك الفائزين بجوائز النشر الدولي والكليات المتميزة في التصنيفات الدولية وتكريم كلية الآداب لحصولها على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وتكريم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لحصولها على المركز الأول فى مسابقة أفضل مكتبة على مستوى كليات الجامعة لعام 2019 كما تم تكريم أوائل الطلاب للمرحلة الجامعية الأولى وأيضا الفائزين من الطلاب في مسابقة المشروعات الطلابية وأفضل رسالة علمية تخدم نتائجها الصناعة والمجتمع المحلي.

كما تم تكريم كلية العلوم لظهور الجامعة بتصنيف “التايمز” العالمي لمؤسسات التعليم العالي للموضوعات بمجال علوم الفيزياء للعام الجاري، وأيضا تكريم كلية الطب البيطري لظهور الجامعة بتصنيف “شنغهاي” للموضوعات في العام الحالي بمجال العلوم البيطرية ، وكذلك تكريم كليتي الهندسة بشبرا وبنها لظهور الجامعة بتصنيف “التايمز” لمؤسسات التعليم العالي للموضوعات بمجال العلوم الهندسية والتكنولوجية.