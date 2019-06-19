محافظ القليوبية يشارك في مؤتمر منظمة المدن والحكوميات المحلية المتحدة الافريقية UCLGA

كتب _ السيد يوسف

عقدت وزارة التنمية المحلية مؤتمرا تحت عنوان ” المدن الافريقية قاطرة التنمية المستدامة” والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية في حضور وفد رفيع المستوى وعدد من السادة الوزراء والمحافظين واعضاء منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية من عمداء مدن ورؤساء روابط السلطات المحلية وعدد من وزراء التنمية المحلية ومجموعة من الجهات والهيئات الدولية العاملة فى مجال تنمية وتطوير المدن حيث سيتم خلال المؤتمر الاعلان عن افتتاح مقر مكتب اقليم شمال افريقيا التابلع لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية UCLGA بالقاهرة وتوقيع اتفاقية المقر

وقد شارك الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية فى فعاليات اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية UCLGAوالتى

واكد محافظ القليوبية على أن المؤتمر يأتي في إطار رئاسة مصر للإتحاد الأفريقى لعام 2019 ويجسد الدور الريادي الذي تلعبه مصر في الوقت الحالي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في القارة الأفريقية لبناء علاقات الثقة والتعاون .

وأوضح علاء عبدالحليم محافظ الإقليم الى ان المؤتمر يستعرض التحديات التى تواجه المحليات فى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالحوكمة وإدارة التنمية المستدامة على المستوى المحلى، بالإضافة إلى أنه سيتناول الفرص العديدة المتاحة أمام المدن الأفريقية للتغلب على هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار وتحسين مستوى المعيشة.