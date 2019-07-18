محافظ القليوبية يشارك في مجلس جامعة بنها ويشيد بالعمل بقرية كفر فرسيس

كتب على عجاج

شارك الأستاذ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم فى اجتماع مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وبحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وقد أشاد محافظ القليوبية بالدور التعليمي والمجتمعي لجامعة بنها وما تقدمه من استشارات فنية وخدمات مجتمعية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مؤكدًا أن الجامعة ستظل شريك أساسي وداعم رئيسي لإحداث التنمية المستدامة في كافة المجالات للمساهمة في تقدم ورقي المجتمع.

كما قدم الشكر والتقدير لكلية هندسة شبرا وهندسة بنها على المجهودات الرائعة المبذولة في قرية كفر فرسيس وخاصة على شمولها جميع التخصصات الطبية والتي تستحق الاشادة خاصة وان جامعة بنها قادرة على التطوير وانه يأمل ان تنظر كلية التربية النوعية الى المدرسة المقامة خلف القافلة الطبية والمساعدة في تطويرها مع هيئة الأبنية التعليمية في اسرع وقت وقبل بداية العام الدراسي الجديد حتى يعلم الطلاب اننا قادرين على التجديد في اقل وقت ممكن وخلق جو مناسب للطلبة.

وأكد الدكتور جمال السعيد أن جامعة بنها بكل إمكانياتها وخبراتها وعلمائها وباحثيها في خدمة المجتمع المحلي وأهالى القليوبية باعتبارها بيت الخبرة الداعم للمحافظة موجهًا الشكر للدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية على دعمه للأنشطة المختلفة التي تنظمها الجامعة بكافة قطاعاتها.

يذكر أن أعمال تطوير قرية كفر فرسيس تشمل تحسين مستوى الخدمات العامة وتحسين مستوى خدمات البنية الاساسية وذلك من خلال تنظيم قوافل صحية وبيطرية وزراعية وبرامج لمحو الأمية وتجميل القرية ورصف وتمهيد الطرق والتدريب على المشروعات الصغيرة وإعداد دراسات جدوى لمشروعات مجتمعية وغيرها من المشروعات التى تخدم احتياجات اهالى القرية